Toquinho a Bolzano nell’ambito della rassegna “Racconti di Musica” de L’Obiettivo

Appuntamento per il 4 ottobre al Teatro Cristallo con i suoi cinquant’anni di successi

Il concerto di Toquinho che presenterà i suoi “primi” 50 anni di successi inaugurerà la

nuova stagione della rassegna “Racconti di Musica” dell’Associazione L’Obiettivo.

L’appuntamento è per mercoledì 4 ottobre alle ore 21 al Teatro Cristallo di Bolzano.

Questo concerto autunnale recupera quello di marzo che fu annullato per motivi di salute

dell’artista. I biglietti già acquistati sono validi anche per questa nuova data.

Inizia il conto alla rovescia – e intanto prosegue la prevendita ai botteghini del teatro e

online – per l’atteso evento che aprirà il 4 ottobre al Teatro Cristallo di Bolzano la stagione

dei “Racconti di Musica” dell’Associazione L’Obiettivo curata da Lucio Paone.

L’attesa è grande, perché a salire sul palco della sala di via Dalmazia sarà una leggenda

vivente della musica internazionale: Toquinho. Nato in Brasile nel 1946 ma con nonni

materni e paterni italiani, Antonio Pecci Filho in arte Toquinho è un simbolo della musica e

della canzone d’autore brasiliane. Cantante e chitarrista di vaglia, l’artista sarà sul palco

con uno spettacolo che celebra i suoi 50 anni di carriera, accompagnato dalla voce di

Camilla Faustino, dal basso di Dudu Penz e dalla batteria di Mauro Martins. Ripercorrerà

la sua carriera attraverso indimenticabili canzoni che attraversano e autocelebrano

cinquant’anni di successi. Toquinho ritorna in Europa con un omaggio alla musica

brasiliana, un tributo a tutti quei grandi amici con cui Toquinho ha condiviso tanta musica e

tanta poesia. Dentro, ci sarà la “saudade” di Tom Jobim, che quest’anno avrebbe compiuto

90 anni, e del suo grande amico e collaboratore Vinicius de Moraes, di Baden Powell,

Carlos Lyra, Chico Buarque, Menescal e tanti altri, e tutto questo si trasforma sul palco in

uno spettacolo di grande fascino. Il concerto entra direttamente in quell’anima poetica

della Bossa Nova e nella magia inconfondibile degli “afro sambas”, ripercorrendo tutti i

brani che hanno fatto innamorare il pubblico in tutto il mondo.

Il pubblico italiano ha dentro il cuore le melodie di La voglia e la pazzia, l’incoscienza e

l’allegria, Senza paura, Samba della Benedizione, Samba per Vinicius, Aquarello, solo per

citare alcune delle canzoni legate alla carriera di grandi successi dell’artista. Un successo

italiano che dipese anche dal fatto che negli anni Sessanta si allontanò dal Brasile e

scelse l’Italia come seconda casa per via del golpe militare avvenuto nel suo Paese.

Assieme a Chico Buarque approdò in Italia dove fu raggiunto anche da Vinicius de Moraes

e dove lavorò anche con Sergio Endrigo e Sergio Bardotti, oltre a registrare le popolari

incisioni con il poeta brasiliano e con Ornella Vanoni. Nel 1983 ottenne un notevole

successo a Sanremo con l’album Acquarello, scritto insieme a Maurizio Fabrizio e Guido

Morra e acclamato sia in Italia che in Sudamerica.

I biglietti per questo concerto costano 34 € intero / 31 € ridotto con Cristallo Card e sono

acquistabili presso la cassa del Teatro Cristallo, aperta dal lunedì al venerdì dalle 16.30

alle 18.30 e il giovedì e il sabato dalle 10 alle 12. L’acquisto dei biglietti si può poi fare

direttamente sull'app Teatro Cristallo Bolzano, dalla biglietteria automatizzata posizionata

Teatro Cristallo Associazione Verein

via Dalmazia – Dalmatienstr. 30, 39100 Bolzano – Bozen

t. 0471/202016 – fax 0471/504339 – www.teatrocristallo.it

fuori dal Teatro Cristallo (funzionante 24 ore su 24) oppure online sul sito

www.teatrocristallo.it