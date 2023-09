l Mondo in Santo Spirito 2023

Dal 1 Luglio al 16 Settembre sul Sagrato della Basilica di Santo Spirito in Firenze

Rassegna di spettacoli gratuiti ideata e condotta da Bang! Associazione Culturale

in collaborazione per alcuni eventi con le Associazioni “La Nottola di Minerva”, “Febbre e Lancia”, “Ambima”, “Amici di Nicco” e “Ass. Cult. Lucana di Firenze“

VENERDÌ 15 SETTEMBRE 2023

ore 21.30

Andrea Chimenti

con Cristiano Roversi (synth e programming) e Francesco Cappiotti (chitarra)

Venerdì 15 settembre alle 21.30 per “Il Mondo in Santo Spirito” il Sagrato della Basilica di Santo Spirito (Piazza Santo Spirito, Firenze; ingresso libero) ospita un nome di primo piano nella musica italiana: ci sarà infatti un reading musicale di Andrea Chimenti, cantautore e scrittore che occupa da 40 anni un posto speciale nella comunità artistica; durante la serata, con Cristiano Roversi (synth e programming) e Francesco Cappiotti (chitarra), presenta il suo libro L’Organista di Mainz e altri racconti, arrivato alla seconda edizione in pochi mesi. Il tutto naturalmente con interventi musicali.

Andrea Chimenti inizia il suo percorso musicale nel 1983 con i Moda, con i quali realizza tre album. Nel 1992 realizza il suo primo album “La maschera del Corvo Nero” insieme a Gianni Maroccolo e Francesco Magnelli. Con essi e Antonio Aiazzi dei Litfiba, collabora poi creando la colonna sonora dello spettacolo teatrale Chaka. Nel 1996 dà vita al suo secondo lavoro “L’albero pazzo”, pubblicato dal Consorzio produttori indipendenti. Il 10 agosto 2021 esce il singolo Milioni con la partecipazione di David Jackson, sassofonista dei Van der Graaf Generator. Il brano fa parte del decimo album in studio dell’artista intitolato Il deserto, la notte, il mare in uscita il 5 novembre. L’album nella sua interezza, in accordo tra casa discografica ed artista, non è stato pubblicato negli store digitali rimanendo disponibile solo nei formati fisici CD, MC, LP. Il 2 ottobre 2021 viene insignito del Premio alla carriera durante il Meeting delle etichette indipendenti.

SABATO 16 SETTEMBRE 2023

ore 21.30

I Ragazzi Scimmia

Sabato 16 settembre alle 21.30 sul Sagrato della Basilica di Santo Spirito (Piazza Santo Spirito, Firenze; ingresso libero) gran finale di stagione per “Il Mondo in Santo Spirito” con I Ragazzi Scimmia in concerto. Capitanata da Gabriele Mori, la band è oramai un punto di riferimento della musica di Firenze.

Musica, eventi, presentazioni di opere letterarie, interviste e reading con personaggi di spicco del mondo culturale e dell’intrattenimento: la piazza, per la terza estate consecutiva, si è fatta naturale palcoscenico della rassegna di spettacoli gratuiti “Il Mondo in Santo Spirito”, ideata e condotta da Bang! Associazione Culturale in collaborazione per alcuni eventi con le Associazioni “La Nottola di Minerva”, “Febbre e Lancia”, “Ambima”, “Amici di Nicco” e “Ass. Cult. Lucana di Firenze“, accolta nel grande ciclo di eventi dell’Estate Fiorentina 2023. Dopo il successo delle rassegne del 2021 e 2022, si è replicato il collaudato format con una fusione di culture, generi e stili, capace di sviluppare una proposta valida e di grande attrazione per il pubblico. Il programma di eventi è stato stilato con l’obiettivo di offrire a tutti, indipendentemente dall’età, una spettacoli coinvolgenti. Dopo l’esordio con Tricarico, nel corso di luglio, agosto e nella prima metà di settembre una varietà di eventi e spettacoli: dai concerti bandistici (in collaborazione con l’Ass. Ambima) ai numerosi eventi musicali con la presenza di musicisti dalla carriera nazionale e internazionale, come ad esempio Napoleon Murphy Brock, storico musicista di Frank Zappa, o Peppe Voltarelli, più volte vincitore del premio Tenco e fresco di pubblicazione di un nuovo album in studio; il 3 settembre Marco Parente, cantautore di spessore legato indissolubilmente alla nostra città. Di grande rilievo poi i reading, talvolta accompagnati da musica, come quello del 22 luglio con Massimo Zamboni, co-fondatore della storica band CCCP, o quello del 15 settembre con Andrea Chimenti, cantautore e scrittore ben noto al grande pubblico. Ci sono poi le interviste-concerto, da quella del 28 luglio ad Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo a quella del 10 settembre a due grandi esponenti del teatro e della comicità fiorentina, ovvero Maria Cassi e Leonardo Brizzi (in passato conosciuti anche come “Aringa e Verdurini”). L’evento del 18 agosto è stato in memoria di Carlo Monni, attore amatissimo da tutti i fiorentini: per l’occasione c’è stata la sua storica Banda alle Ciance, con un repertorio ricco di poesia e musica popolare. Dal Jazz al Blues, dalla musica cubana a quella orchestrale, dai musicisti fiorentini a quelli di fama internazionale, con il “Il Mondo in Santo Spirito 2023” l’Associazione Bang! è pronta anche quest’anno a dare spettacolo. Piazza Santo Spirito, da sempre simbolo della vita popolare fiorentina, nonché di accoglienza e scambio culturale con i numerosi turisti, sarà nuovamente animata da suoni e colori, dall’entusiasmo e dal divertimento, in maniera sana e in contrasto al degrado e alla cosiddetta “mala-movida”.

L'inizio degli eventi musicali è alle 21.30, mentre le presentazioni editoriali sono alle 19. L'accesso agli eventi è totalmente libero e gratuito, non sono previsti posti a sedere e/o prenotazioni (lo staff sarà comunque pronto a prendersi cura di persone affette da disabilità e/o altro tipo di importanti problematiche).

