ultimi Fuochi Teatro – Lecce

Non avendo potuto accogliere tutte le richieste ad agosto, abbiamo organizzato tre date extra di Microcosmo Estate , un reading in cammino realizzato senza l’utilizzo di corrente elettrica. Un’ultima occasione per incontrarsi al tramonto e salutarsi prima che sia notte portando con sé il cuore del festival: ritrovarsi intorno al fuoco del teatro.

Un reading in cammino a cura degli ideatori di Ultimi Fuochi Festival, Alessandra Crocco e Alessandro Miele. All’ora del tramonto, si percorrerà una strada in campagna accompagnati dalla lettura di Martedina, un racconto di Giuseppe Bonaviri, scrittore siciliano più volte candidato al Premio Nobel. Passando da atmosfere quotidiane a una dimensione magico-fantastica, il racconto è la storia di un giovane medico, che, stanco della sua vita, affronta insieme ad altri un viaggio verso il pianeta Plutone. ALESSANDRA CROCCO e ALESSANDRO MIELE, attori e autori, dopo esperienze diverse, hanno unito i loro percorsi nel 2013 fondando la compagnia Progetto Demoni e poi Ultimi Fuochi Teatro con base in Salento. Hanno creato performance site – specific come Demoni – Frammenti e Come va a pezzi il tempo e spettacoli per il teatro: Fine di un romanzo ispirato a Dostoevskij, L’ultimo valzer di Zelda sulla vita e le opere di Francis Scott Fitzgerald e sua moglie Zelda, Sono solo un uomo che sovrappone le figure di Ulisse e Roberto Baggio e L’oscuro rovescio delle cose dalle opere di Tommaso Landolfi. Sono ideatori di Ultimi Fuochi Festival che propone teatro e musica al tramonto in luoghi naturali segreti del Salento, e del progetto di promozione della lettura La rivoluzione dei libri.