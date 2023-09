Bosconero(To) 20 settembre 2023

TEATRO DI BOSCONERO(TO): presentazione della prima parte del cartellone degli

spettacoli programmati per la stagione 2023-24.

L’Associazione Culturale l’Officina dell’Arte – in collaborazione con il Comune di Bosconero – è lieta di annunciare la presentazione ufficiale della prima parte del suo eclettico e avvincente cartellone di spettacoli per la stagione 2023/24. La rassegna promette di offrire agli spettatori un’esperienza teatrale sicuramente positiva. Con una varietà di produzioni che spaziano dalla drammaturgia classica alle performance innovative. Il teatro di Bosconero ha una lunga tradizione di eccellenza artistica e nella stagione che sta per iniziare continuerà a stupire e di conseguenza ispirare il suo pubblico con una selezione di spettacoli quasi imperdibili. Gli organizzatori hanno anche dedicato una parte della stagione a spettacoli pensati per i più giovani, con fiabe incantate e avventure divertenti per tutta la famiglia. E si comincia sabato 30 settembre con replica domenica 1° ottobre con ALADDIN, storia del noto ladruncolo dal cuore tenero. Sul palco più di 20 artisti, con sottofondi di musiche dei Pooh e della Disney. Il sipario si alza alle 21.00. Si passa a sabato 14

ottobre con una serata tutta all’insegna del buon umore. Infatti i riflettori del teatro si accendono per illuminare la compagnia “La Rosa dei 20” in una commedia farsa in due atti. Libera interpretazione tratta dal Cyrano De Bergerac dal titolo “I segreti di Bergerac inzuppati in un cognac”. Testi e regia di Riccardino Massa. Il prossimo appuntamento è dedicato al teatro dialettale piemontese. Sabato 21 ottobre va in scena “Chi ch’a a la veul cheuita…chi ch’a la veul cruva”. Uno spaccato di vita di due non più giovani coniugi che sperano di ritrovare l’armonia di un tempo riunendo la famiglia nel giorno di Pasqua. Si comincia a ridere intorno alle 21.00. Sul palco la compagnia Trensema. Sabato 11 novembre arriva da Rivoli Torinese la compagnia Campotheatro con la piece “Uomini Separati”. La regia è affidata a Tony Skandal e si parla di quattro amici separati con tutti i problemi che comporta questa penosa situazione: tra gli interpreti Nico Ferrucci e Mario Stante. Sabato 25 novembre l’Associazione Culturale Thealtro rappresenta “Il Marito di mio Figlio”: commedia brillante a tinte comiche di Daniela Falleri, affronta serenamente un tabù moderno, ovvero il matrimonio tra persone dello stesso sesso.

“Pensione O’ Marechiaro” della Compagnia del Corso va in scena sabato 2 dicembre: commedia dai molteplici equivoci. La regia è di Liliana Battuello e Luca Moine. Le risate sicuramente non mancheranno. E altre risate sono in programma nella serata di sabato 13 gennaio. Ce le regaleranno gli attori della compagnia “I Volti Anonimi”. La commedia comicissima si intitola “Ulisse Saturno farmacista notturno”. La vicenda, ambientata in una farmacia della cintura torinese, ruota intorno al dottor Saturno, scapolo maturo e suo nipote Quinto, ciclista dilettante.

L’imprevisto è sempre in agguato e la vicenda si complica in un susseguirsi di esilaranti colpi di scena. Sabato 3 febbraio ritorna a Bosconero la compagnia Campotheatro. Presenta una commedia tragicomica: “Ladro di razza”. Italia 1943. La storia di tre personaggi: Nicola, Oreste e Rachele, protagonisti di questa piccola e ridicola avventura, diventano il tramite per raccontare un’Italia in guerra, allo stremo, ma ancora capace di sussulti d’orgoglio. Un racconto di ingenuità e fame, di illusioni e inganni, di risate e lacrime, di onore e compassione. La prima parte del cartellone si chiude venerdì 16 febbraio con replica sabato 17. In scena lo spettacolo “E’ solo un caso”, della compagnia “Teat-Rino”. Una commedia musicale dal “riso amaro”. Giuseppe Cocuzza è un funzionario statale. Tornato dalle ferie, riceve misteriosi pacchetti contenenti denaro. I

pacchetti non riportano il mittente ma su ogni pacchetto si leggono frasi diverse, tutte con la costante parola : FELICE. Incoraggiato a spendere quella pioggia improvvisa di soldi, dall’ambiziosa moglie Francesca e dalla smaniosa figlia Giulietta, Giuseppe ha paura e vorrebbe capire; la sua coscienza gli consiglia di denunciare l’insolito fatto, ma le difficoltà economiche tipiche degli impiegati, lo spingono a conservare i soldi. Interviene perfino la sorella di Giuseppe, la petulante Livia, sedotta e abbandonata da Fedor, un trapezista di incerte origini spagnole, che compiuto il fatto l’ha lasciata senza soldi e con un figlio ritardato … Renatino. Fedor si rifà vivo non appena saputa la notizia della comparsa di misteriose somme di denaro e si unisce al già variopinto ménage familiare. Una curiosa vicina di appartamento, Carità, nota strani movimenti in casa Cocuzza. E così entra intenzionalmente a far parte della vicenda. Tutto ciò alimenterà, nel solerte e

ligio Giuseppe, timori e sospetti che gli renderanno la vita davvero difficile.

Tutti gli spettacoli iniziano alle 21.00, il biglietto di ingresso è di 10 euro per ogni spettacolo.

Per prenotazioni 3893126525

lofficina.bosconero@libero.it