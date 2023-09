Al via la nuova stagione

del Teatro Filodrammatici di Treviglio!

Treviglio, 25/09/2023

Su il sipario: una nuova stagione ricca di appuntamenti da non perdere sta per cominciare al Teatro Filodrammatici di Treviglio!

“Gli spettacoli proposti in questa 9° stagione saranno come sempre trasversali, per tutti i gusti e tutte le età:

non mancheranno quindi grandi concerti e tributi musicali, cabaret, commedie brillanti e dialettali, e financo un omaggio speciale a Paolo Borsellino”, dichiara Alberto Galli, Direttore Artistico del Teatro Filodrammatici, “La rassegna interesserà il trimestre ottobre-dicembre 2023, in attesa di ultimare il palinsesto per il prossimo anno, che andrà da gennaio a maggio”, anticipa.

S’inizia quindi venerdì 6 ottobre con uno speciale omaggio a Whitney Houston. Ma non sarà l’unico evento musicale da qui a dicembre: in cartellone anche il grande ritorno dei Brillantina, che ci faranno rivivere i magici anni del Carosello, il concerto di Gabriele Riva, fra pezzi originali e grandi cover del cantautorato italiano, e gli Shine on Project, tribute band dei Pink Floyd che ci catapulterà in una dimensione psichedelica in occasione del cinquantesimo anniversario dell’iconico album The Dark Side Of The Moon.

Ecco gli appuntamenti della rassegna teatrale: “Sono Stato”, toccante elegia per Paolo Borsellino, e “Amori & Bugie”, commedia brillante della Compagnia del Bacio.

In programma anche due cabaret musicali, trait d’union fra musica e teatro: “Quando il gioco si fa duo” del Duo Idea, “cantabarettisti” di Zelig, e il divertentissimo Rockabaret di Alan Farrington e Charlie Cinelli, duo comico della provincia di Brescia.

Ma non è tutto: a partire dal 14 ottobre torna anche la Rassegna Dialettale dedicata a Carlo Bonfanti, quest’anno alla sua 29esima edizione. Dei sei appuntamenti in programma per l’ultimo trimestre del 2023, si segnala in particolare ‘Na casa de macc, in scena il 21 e il 22 ottobre: uno spettacolo della Compagnia Fil de Fer che porterà un po’ di comicità in dialetto rigorosamente bresciano in quel della bergamasca, a simboleggiare la nomina delle due province a Capitale italiana della Cultura 2023.

“Ripartiamo con tanto entusiasmo, dopo la prima vera stagione del post-Covid da record”, aggiunge Erik Molteni, Presidente dell’Associazione Treviglio Arte e Cultura, “Non era semplice e neppure scontato, ma il grande lavoro messo in campo dalla nostra associazione ha portato i suoi frutti. Ora siamo orgogliosi e felici di continuare questa bellissima esperienza, a maggior ragione per la collaborazione che sta nascendo con l’Amministrazione Comunale e l’idea di Treviglio come ‘Città dei due Teatri’: un'ulteriore opportunità di

generare cultura che, ne siamo certi, troverà l'approvazione dei trevigliesi e non solo”. Per maggiori informazioni sugli spettacoli: https://www.teatrofilodrammaticitreviglio.it/calendario/

Acquisti online

I biglietti si potranno acquistare in prevendita solo online (costo prevendita: €. 1,00).

Biglietteria Teatro

I biglietti saranno in vendita a partire da 60 minuti prima dell’inizio dello spettacolo, salvo esaurimento posti, o durante le aperture del Teatro.

In caso di “tutto esaurito”, la lista di attesa aprirà 60 minuti prima dell’inizio dello spettacolo. Alla lista di attesa si accede presso la cassa del Teatro il giorno dello spettacolo.

Riduzioni

L’ingresso è gratuito per bambini fino a 10 anni. I biglietti che hanno diritto alla riduzione, se acquistati online, dovranno essere acquistati a prezzo pieno e verranno rimborsati alla cassa il giorno dello spettacolo.