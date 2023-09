Highlights La Juive di Fromental Halévy

“Giusta scelta quella del Teatro Regio di inaugurare la stagione Lirica 2023-2024 con La Juive di Fromental Halévy: dimensioni imponenti, impegno massimo di solisti vocali, orchestra e coro, balletto, scenografie, scene storiche, non manca nulla per una inaugurazione importante […] un nuovo allestimento diretto con generosità e tensione dinamica da Daniel Oren, cominciando dalla bella ouverture con il contrasto fra la calma introduzione e la concitazione e i drammatici crescendo che seguono. La responsabilità della regia e di tutta la parte visiva dello spettacolo è di Stefano Poda e il suo gusto per i movimenti ieratici e per i quadri scenici si è potuto ammirare fin dal “Te Deum” in apertura: ma anche il tema di fondo, il conflitto fra religioni con la condanna di ogni fanatismo, è tenuto in evidenza fra l’accumulo di fatti e di personaggi.

[…] Ammirata da Wagner, Berlioz e Mahler, l’opera è impregnata di nobile classicismo e di eredità cherubiniana; Wagner, che non era facile alle lodi, ammirava in Halévy la proprietà della strumentazione “fin nei più minuti dettagli”, e questo tessuto di timbri e ritmi diversi è stato messo in rilievo dall’attentissima direzione di Oren, seguito con prontezza dalla nostra Orchestra.”

Giorgio Pestelli – La Stampa – 22/09/2023