La cena dei cretini dei Pinguini Theater al Teatro Lumière

La compagnia I Pinguini Theater calca per la prima volta il palcoscenico del Teatro Lumière di Firenze sabato 14 e domenica 15 ottobre con un suo cavallo di battaglia, La cena dei cretini di Francis Veber.

Un gruppo di amici invita periodicamente a cena, per farsene beffe, personaggi scovati nei posti più strani e casuali. L’unica caratteristica inderogabilmente richiesta per poter partecipare a questi ritrovi di una Parigi borghese e benestante, è che l’ospite di turno sia un cretino. Esatto! Proprio un cretino (o un coglione, forse diremmo noi italiani).

Perché il cretino non è mai consapevole di esserlo, anzi, quasi sempre si ritiene un genio, eppure è noioso, inopportuno, magari ossessionato da un hobby assolutamente sciocco, parla a sproposito e agisce in maniera sconsiderata finendo sempre per combinare pasticci. È crudele, è cinico, prendersi gioco di questi personaggi? È contrario al politically correct oggi tanto in voga? Non daremo una risposta perché questa risposta l’avrete assistendo a questa splendida commedia. E poi, detto fra noi, siamo sicuri che nella nostra pièce il cretino sia proprio l’ospite o piuttosto chi ospita? Basta così, non sveliamo altro. La cena è servita ed è il genio di Francis Veber, ad apparecchiarla per noi. È “La Cena dei Cretini”, lo spettacolo più esilarante, acido, travolgente degli ultimi decenni. Non perdetene una parola, non vi distraete mai perché i colpi di scena, la gag, i rovesciamenti di fronte si susseguono come fuochi d’artificio in una notte d’estate. E l’ultimo è sempre più esilarante di quelli che lo hanno appena preceduto.

La cena dei cretini firmata da I Pinguini Theater è la commedia vincitrice del Concorso regionale Paolo Zuccagni di Montecatini Terme (PT) edizione 2009, del premio Gradimento del pubblico al XIV Premio città di San Miniato (PI) al teatro amatoriale L’estate di San Martino edizione 2009, seconda classificata alla rassegna TeatroRotary Firenze edizione 2010, vincitrice del 4° Concorso per compagnie Teatrali Amatoriali F. Rafanelli ediz. 2010 di Bottegone (PT) e vincitrice del 3° Concorso Regionale di Quarconia edizione 2012 (Vinci).

Francois Pignon Pietro Vené

Pierre Brochant Marco Bartolini

Juste Leblanc Matteo Mazza

Lucien Cheval Paolo Gualtierotti

Marlène Cristina Bacci

Christine Brochant Ilaria Morandi

Dott. Archambaud Graziano Dei

Regia Pietro Venè

Scenografia Paolo Gualtierotti

Musiche originali Marco Morandi

Comunicazione Giovanni Puliti

Grafica Egidio Renda

Sabato 14 ottobre ore 20.45

Domenica 15 ottobre ore 16.45

al Teatro Lumière Firenze

