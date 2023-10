La nuova stagione del Teatro delle Spiagge parte dalla Z!

Al via al Teatro delle Spiagge la stagione 2023/24, curata da Teatri d’Imbarco, la compagnia che – con la direzione artistica di Beatrice Visibelli e Nicola Zavagli e la direzione organizzativa di Cristian Palmi – dirige il teatro sul tetto di via del Pesciolino numero 26. Il Teatro delle Spiagge è un luogo dove il passato e il presente si incontrano dando voce ai più giovani e alla diversità, in un percorso che attraversa le forme plurali dell’arte e della cultura, sempre con uno sguardo attento sulla società attuale raccontata e interpretata da alcuni tra i nomi più significativi della drammaturgia contemporanea nazionale e internazionale.

Il programma si apre con il festival Young Portraits On Stage – ormai giunto alla sua sesta edizione, la terza nella versione Young – curato da Matilde Zavagli (classe 2001), in calendario dal 6 all’8 ottobre (prima parte) e dal 29 al 30 novembre (seconda parte). Sarà un vero e proprio cortocircuito tra vita e rappresentazione che vedrà protagonisti i talenti under 26 della scena artistica indipendente. Cinque giorni di mostre, feste e performance in cui il teatro si fonderà con le arti visive e la musica. Tra gli eventi, l’allestimento del 1984 di Orwell in forma di Interactive Game Theater.

In un futuro prossimo e indefinito, è ambientato anche lo spettacolo proposto sabato 14 ottobre da Teatro Libero Palermo: A Number di Caryl Churchill. Qui la drammaturga inglese esplora la complessità delle relazioni familiari in un mondo sempre più caratterizzato dalla riproducibilità e dalla replicazione, affrontando il tema del conflitto universale tra natura e cultura attraverso una storia intima e agghiacciante.

La compagnia calabrese Scenari Visibili porta in scena, sabato 28 ottobre, Il Vespro della Beata Vergine, uno dei Quattro atti profani di Antonio Tarantino. Tragica e grottesca narrazione di un mondo popolato da strazianti antieroi, che prende vita grazie alla lingua feroce e splendida di uno dei massimi autori del teatro contemporaneo italiano.

È ispirato a un racconto omonimo di Federico De Roberto, scritto nel 1921, lo spettacolo di Sardegna Teatro La Paura. In scena venerdì 10 e sabato 11 novembre per la regia di Francesco Bonomo, il testo ci porta tra i soldati della prima guerra, in una trincea di montagna affacciata sulla cosiddetta porta dell’inferno.

Venerdì 17 novembre, Atto Due – presenta Sandra Guariglieri in Nessun elenco di cose storte, uno spettacolo scritto e diretto da Oscar De Summa che indaga la nostra relazione con la morte attraverso uno gioco. In EVǝ di Jo Clifford – proposto venerdì 24 e sabato 25 novembre da Teatri di Vita di Bologna – sfida i concetti tradizionali di genere attraverso una narrazione audace. Andrea Adriatico trasforma il monologo originario in un coro di identità fluide e differenti. In scena, Eva Robin’s, Patrizia Bernardi, Julie J, Anas Arqawi, Met Decay, e Rodolfo Cascino-Dessy.

Il 2023 del Teatro delle Spiagge si chiude venerdì 15 dicembre con Beatrice Visibelli e Alessandro Mizzi, diretti da massimo Navone in una produzione firmata da Teatri d’Imbarco e Bonawentura (Trieste), Oggi è tardi di Pino Roveredo: il monologo interiore di un uomo comune che fa i conti con il proprio tempo, quello vissuto e quello rimasto.

La stagione del Teatro delle Spiagge è realizzata grazie al contributo di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Comune di Firenze e Fondazione CR Firenze nell’ambito delle programmazioni culturali finalizzate a potenziare l’inclusione sociale delle periferie.

TEATRO DELLE SPIAGGE

Via del Pesciolino, 26 (traversa di via Pistoiese) I° piano Conad – Firenze

Orari spettacoli: h 21.00 – domenica h 16.30

Biglietti: intero 12€ / ridotti 10€

Biglietti festival Portraits On Stage: 3€ ingresso mostre e incursioni / 5€ ingresso spettacoli / 12€ due giorni mostre e spettacoli / 15€ tre giorni mostre e spettacoli

Info: 055310230 – 3294187925 anche WhatsApp – info@teatridimbarco.it

Prevendita on line su www.ticketone.it e in tutti i punti vendita TicketOne.

www.teatridimbarco.it