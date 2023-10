ORT Orchestra della Toscana

Musica Diffusa Grande successo per la seconda edizione di Musica Diffusa, l’ORT nelle periferie fiorentine. Tutti esauriti gli appuntamenti in calendario; al momento sono disponibili solo i biglietti per lo spettacolo “Ti racconto Don Giovanni” di Alessandro Riccio al Mandela Forum il 29 novembre. L’ingresso è libero su prenotazione: cliccare qua sotto per saperne di più. Prenota subito Festival Mahler Si svolgerà a Milano dal 22 ottobre al 13 novembre il Festival Mahler che ci vede tra le orchestre partecipanti. Promosso dall’Orchestra Sinfonica di Milano,

permette ai lettori della nostra newsletter di acquistare i biglietti per tutti i concerti in programma (ad eccezione del concerto in Duomo), con una riduzione del 35% . Acquista con lo sconto