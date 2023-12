AMISTADE – FOTOFINISH – HYBRIS

Dal 12 al 17 dicembre dal martedi al venerdi h 21, sabato h 19 e domenica h 17

AMISTADE

di Antonio Rezza e Flavia Mastrella

con Antonio Rezza, Ivan Bellavista

e la presenza straordinaria di Fabrizio De Andre’

Una contaminazione di: Flavia Mastrella, Antonio Rezza sfuggita dalle labbra di Dori Ghezzi

montaggio: Barbara Faonio

progetto video mapping e suono: Giacomo Sanna e Pietro Soru

video e audio: Giorgia Mascia e Alessandro Pulloni

produzione: Sardegna Teatro Mixed Reality, RezzaMastrella

in collaborazione con: Fondazione Fabrizio De Andr¸, Teatro Vascello di Roma, Fondazione Sardegna Film Commission, Fondazione di Sardegna

con estratti di: FRATTO_X di RezzaMastrella

Materiale Teche Rai su licenza di Rai Com S.p.A.

Durata: 80′

Amistade e’ una storia a due voci, quella di Fabrizio De Andre’ registrata durante i concerti e quella di Antonio Rezza live. Tutto si svolge nell’habitat materico – visuale di Flavia Mastrella potenziato da frammenti di videoproiezioni e video mapping. Insieme a Antonio Rezza in scena c’e’ Ivan Bellavista. La voce e il movimento si alternano, gli editti di Fabrizio De Andre’, parole del passato, si uniscono alla voce di Antonio Rezza creando una vicenda in continuita’ con il nostro presente fatto di abusi e veicolazioni di massa straordinariamente efficaci.

dal 19 al 31 dicembre

dal martedi al venerdi h 21, sabato h 19 e domenica h 17

FOTOFINISH

(mai) scritto da Antonio Rezza allestimento Flavia Mastrella

con Antonio Rezza

e con Ivan Bellavista / Manolo Muoio

produzione RezzaMastrella, La Fabbrica dell’Attore – Teatro Vascello

Durata: 100′

Il teatro rimarra chiuso i giorni: 24-25-26 dicembre,

domenica 31 dicembre ore 21:30 Speciale Capodanno

Al termine dello spettacolo, dopo il brindisi di rito, si terra l’Asta al buio, un format sempreverde di Antonio Rezza che vestira’ i panni di banditore d’eccezione. Si tratta di un’asta unica nel suo genere: i pezzi battuti non saranno visibili dai compratori che dovranno intuire dalle descrizioni del banditore se l’investimento e’ fruttuoso o se sia il caso di scommettere sul successivo. Il regalo poetico sono gli expertise, scritti e pensati da Antonio Rezza, che rendono ogni elemento unico e indimenticabile.

E’ la storia di un uomo che si fotografa per sentirsi meno solo.

Apre cosi’ uno studio dove si immortala fingendosi ora cliente ora fotografo esperto.

E grazie alla moltiplicazione della sua immagine arriva a credersi un politico che parla alla folla. Una folla che non c’e’. Ma che lo galvanizza come tutte le cose che non avremo mai.

Tra un comizio e l’altro arriva a proclamarsi costruttore di ospedali ambulanti che si spostano direttamente nelle case dei malati.

E all’interno di questi ospedali c’e’ sempre lui.

Ben presto, grazie all’inflazione della sua immagine, e’ convinto di non essere piu’ solo.

E impazzisce a poco a poco. Ma mai completamente.

dal 3 al 14 gennaio 2024

dal martedi al venerdi h 21, sabato h 19 e domenica h 17

debutto mercoledú 3 gennaio h 21

HYBRIS

(mai) scritto da Antonio Rezza

habitat Flavia Mastrella

con Antonio Rezza

e con Ivan Bellavista, Manolo Muoio, Chiara Perrini, Enzo Di Norscia, Antonella Rizzo, Daniele Cavaioli e con la partecipazione straordinaria di Maria Grazia Sughi

produzione RezzaMastrella, La Fabbrica dellÃAttore – Teatro Vascello, Teatro di Sardegna

coproduzione Spoleto, Festival dei Due Mondi

durata: 80′

Come si possono riempire le cose vuote? ™ possibile che il vuoto sia solo un punto di

vista? La porta, perchª solo cosú ci si allontana. Ognuno perde l’orientamento, la

certezza di essere in un luogo, perde il suo regno cosú in terra e non in cielo. L’uomo fa

il verso alla belva. Che lui stesso rappresenta. Senza rancore. La porta ha

perso la stanza e il suo significato, apre sul nulla e chiude sul nulla.

