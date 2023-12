BRUNO BELLISSIMO

Un progetto che alza l’asticella nel panorama Italo-nu disco e che catapulta in atmosfere d’altri tempi, pur rimanendo più attuale che mai. Bruno Belissimo è un dj, produttore e polistrumentista Italo-Canadese. La sua produzione musicale ha un suono unico influenzato dai classici dell’italo space-disco italiana e dalle colonne sonore dei film horror sci-fi di fine anni ‘70 e inizio anni ‘80, rielaborato in uno stile contemporaneo e originale. In pochi anni ha collezionato un numero impressionante di concerti in Italia e all’estero, oltre che svariate collaborazioni artistiche. Gli show di Bruno Belissimo sono carichi ed energici, e vedono il performer esibirsi suonando il basso e

controllando dal vivo macchine, sintetizzatori e visual, trascinando il pubblico in uno spettacolo coinvolgente a 360 gradi. «Un artista che unisce, come forse nessuno nel nostro Paese, italo disco, synth pop e funk» Billboard SABATO 24 FEBBRAIO 2024 sPAZIO211, VIA F. CIGNA 211, TORINO