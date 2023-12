Columbus International Award – Roma Special Edition

La 4a edizione del Premio ideato e fondato dal Dott. Massimiliano Ferrara, Presidente di Fondazione ITALY, col patrocinio della Commissione Europea – Rappresentanza in Italia, della Regione Lazio, del Consiglio Regionale del Lazio, della Regione Liguria, di Città Metropolitana Roma Capitale, di Città Metropolitana di Genova, della Città di Roma e del Comune di Genova, si è svolta nel corso di un evento, condotto dalla giornalista Marilena Alescio, a conclusione di un convegno che ha visto l’intervento di cinque relatori:

Dott. Ruggero Marino, giornalista, scrittore e poeta, da anni indaga la verità su Cristoforo Colombo, quattro libri di poesia, due di aforismi e due romanzi.

Prof. Edoardo D’Angelo, dottore della Sorbona, professore ordinario di Letteratura latina medievale e umanistica presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università degli Studi di Napoli “Suor Orsola Benincasa, 28 monografie, 141 articoli in riviste e volumi miscellanei scientifici.

Dott. Pasqualino Buonfiglio, Presidente di SFP – Social Future Project Italia, associazione di promozione e tutela del Made in Italy, della cultura e del patrimonio italiano.

Dott. Goffredo Palmerini, giornalista internazionale e scrittore, studioso dell’emigrazione italiana, in particolare in America e in Canada.

Prof. Franco Leone, storico e ricercatore d’arte, insignito del Premio Internazionale di Letteratura “Comunicare l’Europa”, del Premio Internazionale La Sapienza di Roma e del Premio Internazionale di Letteratura Bruxelles.

L’intermezzo musicale è stato affidato alle belle voci del duo Francesco Troilo Di Carlo e Albatea Internullo che hanno cantato “Caruso” di Lucio Dalla.

Il quadro ritraente Cristoforo Colombo, che l’artista Vivian Belmonte ha donato all’organizzatore, diverrà la mascotte del Columbus International Award e verrà esposto in occasione delle prossime edizioni, in Italia e all’estero.

In rappresentanza di UNITED International Media Partners è giunta dall’Australia la Prof.ssa Anna Maria Lo Castro, Direttore editoriale del quotidiano Allora! – Italian Australian News. Dall’America sono giunti i saluti del Console Onorario di Orlando Avv. Antonella Brancaccio Balzano, e dell’Avv. Frank Sommario, Presidente di NIABA – National Italian Amercian Bar Association.

Nella Sezione Excellence (per le aziende) sono stati premiati:

– TOS – Travel On Set consegnato all’ideatrice e fondatrice Ermelinda Maturo, l’Executive Manager and Producer Angela Bellia e al Ceo e cofondatore Andrea Bifolco: “Per essere l’azienda leadership nell’industria del turismo cinematografico”;

– 4° Reggimento Fanfara dei Carabinieri a cavallo nella persona del Luogotenente Fabio Tassinari col cagnolino mascotte (Vice Brigadiere Briciola): “Per i grandi successi ottenuti a livello internazionale e per aver portato l’orgoglio e il talento italiano nel mondo”;

– FENIK, progetto rivoluzionario in termini di ambiente, inquinamento, smaltimento rifiuti e energia, consegnato al project manager Patrizia Pier Federici de Sigestro: “Per essere un progetto ecologico, ambientale e socio umanitario”;

– Puglia Top Quality, ritirato da Giusi Malcangi: “Per aver promosso e diffuso le eccellenze enogastronomiche italiane, esaltando le qualità uniche e inimitabili del Bel Paese”.

Nella Sezione Amazing (per le persone) sono stati premiati:

– Roberto Lottini fondatore del Gruppo Genesis Interiors,: “Per aver diffuso in tutto il mondo il design italiano, il Made in Italy e la tradizione artigianale italiana negli interni di super yacht personalizzati e superbamente realizzati a mano”;

– Gino Venturi: “Per la sua dedizione nel diffondere la lingua italiana e promuovere la certificazione della sua conoscenza”;

– Ruggero Marino: “Per gli studi condotti negli ultimi 30 anni e la dedizione profusa alla scoperta della verità verso l’eccellenza italiana Cristoforo Colombo”;

– Michele Panzarino inventore di SkyMano, nuova disciplina sportiva italiana: “Nuova disciplina sportiva internazionale, adatta a tutti e centro di inclusione, frutto dell’eccellenza italiana”.

Per la Sezione Media Operator, istituita in questa quarta edizione, è stata premiata Germania Marisol Cobos Flores: “Per aver promosso la lingua e la cultura italiana attraverso il programma radiofonico “Hola mi gente – Ciao amici” in onda sulla prestigiosa Radio Vaticana, instaurando connessioni di comunicazione e integrazione”.

Dopo la proiezione di un video celebrativo, sulle note di “Volare” di Domenico Modugno, è stato consegnato il Premio alla Carriera ad Adriano Aragozzini: “Per aver contribuito a promuovere la musica italiana nel mondo e la musica internazionale in Italia”, oltre alla targa ricordo fatta pervenire dalla Regione Liguria.

Organizzato in collaborazione con MaMa communication, UNITED International Media Partners e Social Future Project Italia. Partners sono NIAF – The National Italian American Foundation, NIABA – National Italian American Bar Association, l’associazione degli avvocati italo-americani, DOVE – Dove Vivo all’Estero, DIVE – Donne Italiane che Vivono all’Estero Los Angeles, Little Studio Films, NJIHC – New Jersey Italian Heritage Commission, Hoboken Italian Festival e Filitalia International. Oltre 20 i Media Partners internazionali, tutti italofoni: Radio WGBB Long Island (America), Il Marco Polo (Canada), Musicalissima (Argentina), Radio La Luna (Argentina), Italian’s News Radio (America), Hola mi Gente – Ciao Amici Radio Vaticana (Stato del Vaticano), Gazzetta italo brasiliana (Brasile), ICN Radio New York (America), Agenzia Italia Informa, La Voce (America), La Voce d’Italia (Spagna/Venezuela), Radio Internazionale Genk (Belgio), Christopher Magazine (America), Radio Blu Italia (Australia), Radio TV Chin (Canada), Italian’s News (America), The Hearth of Showbusiness (America), The Wiseguyz Show (America), Allora! (Australia), Corriere Canadese (Canada) e ASIB – Associazione Stampa Italiana in Brasile. Support Partners: Top Quality Italian Producers, AdviceTourism, Santero 958 e Bottega Branca – Creazioni in Ceramica.

Il premio è un evocativo piatto artigianale in ceramica con il logo del Columbus International Award, personalizzato per ciascun premiato, realizzato da Bottega Branca – Creazioni in Ceramica, grazie alla maestria di Agostino Branca, espressione dell’eccellenza italiana e del Made in Italy.

Il video integrale dell’evento è disponibile al link https://youtu.be/4HfHf-Lzycw