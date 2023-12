Opera in Roma, sabato 23 dicembre, nella Chiesa di San Paolo entro le Mura a Roma, presenta, Grand Christmas Concert con il Coro da Camera Italiano, Ensemble Vocale ResAltera,St. Paul Orchestra, direttore Stefano Vasselli. Una grande celebrazione musicale del Natale con in programma il Concerto grosso “Fatto per la notte di Natale” di Arcangelo Corelli ed una selezione di Carols & Gospel tradizionali arrangiate per soli, coro e orchestra. Fra i titoli: Silent Night, Adeste Fideles, White Christmas, Go tell it on the mountain, Tu scendi dalle stelle, Jingle bells… e molte altre!

programma

Arcangelo Corelli: Concerto in sol min. “Fatto per la notte di Natale”

Selezione di Canti Natalizi:

Ding dong! Merrily on high

I saw three ships

O Holy Night

Deck the Hall

Silent Night

Antonio Vivaldi: Concerto in Do M. per 2 trombe, archi e continuo

Selezione di Canti Natalizi:

Jingle Bells

The Angel Gabriel

Star of the East

Fermarono i cieli

Tu scendi dalle stelle

White Christmas

Adeste Fideles

INGRESSO: da 20 a 40 euro

INFO: 351 505 7608

WWW.OPERAINROMA.COM

CHIESA DI SAN PAOLO ENTRO LE MURA Via Nazionale 16A – Roma

Opera in Roma

Presenta

SABATO 23 DICEMBRE 2023 ORE 20:30

Chiesa di San Paolo Entro le Mura

Grand Christmas Concert

Coro da Camera Italiano

Ensemble Vocale ResAltera

St. Paul’s Orchestra

Stefano Vasselli, Direttore