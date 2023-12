I concerti di Natale dell’ORT.

L’ORT festeggia il Natale in tutta la Toscana (e non solo) con lo

straordinario talento di Erica Piccotti e Diego Ceretta

Čajkovskij, Mozart e Dvořák nel programma del consueto concerto natalizio dell’ORT.

Sei le repliche in tutto: si parte da Cortona il 15 dicembre e si finisce – come da

tradizione – alla vigilia di Natale nel nostro Teatro Verdi a Firenze.

Sono quasi coetanei Erica Piccotti e Diego Ceretta, direttore principale dell’Ort da questa

stagione. Rappresentano la ‘meglio gioventù’ musicale italiana, quella generazione di ventenni che sta facendosi largo nei cartelloni internazionali con merito, studio, tenacia. Spesso potendo valersi di esperienze di studio all’estero che ne hanno arricchito la consapevolezza artistica.

Erica Piccotti ne è un esempio. Oggi si perfeziona in Germania, dopo un periodo trascorso a Berna, dove è arrivata dopo essersi formata fra il Conservatorio di Roma, l’Accademia Stauffer di Cremona e la Chigiana di Siena. L’Italia, del resto, la sostiene parecchio. Per esempio l’associazione “Musica con le ali”, che si dedica proprio a offrire opportunità concertistiche a giovani talenti nazionali d’ogni strumento; e quanto di lei vada fiera la nazione, lo testimonia l’onorificenza di Alfiere della Repubblica, “per gli eccezionali risultati in campo musicale in giovane età”, conferitale dal Presidente Giorgio Napolitano. Tanto repertorio da camera nei suoi concerti, ma anche, ultimamente, la collaborazione con Antonio Pappano.

Diego Ceretta, classe 1996, si diploma in violino col massimo dei voti al Conservatorio di

Milano nella classe di Fulvio Luciani. Studia composizione e si diploma con il massimo dei voti e

la lode in direzione d’orchestra sotto la guida di Daniele Agiman sempre al Conservatorio di

Milano. Tra i suoi prossimi impegni si ricordano: diversi concerti e produzioni con l’Orchestra

della Toscana, sia in Toscana sia all’estero; il debutto al Teatro Regio di Parma con Il barbiere di Siviglia. Tra i prossimi impegni sinfonici: il debutto nelle stagioni de LaToscanini di Parma, del Teatro Regio di Torino, dell’Orchestra dell’Arena di Verona al Teatro Filarmonico, dell’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, dell’Orchestra Sinfonica Siciliana e dell’Orchestre National de Montpellier Languedoc-Roussillon.

Il concerto di Natale comprenderà le Variazioni su un tema rococò di Čajkovskij, partitura

tanto amata quanto temuta dai violoncellisti, poiché sfida la loro abilità tecnica. Qui Čajkovskij, a fine Ottocento, si volge con nostalgia al secolo precedente, identificato con Mozart e vagheggiato come un paradiso perduto in cui trovare sollievo momentaneo dai suoi tormenti interiori.

Un Mozart idealizzato, molto differente da quello reale che invece in questo programma si

manifesta con il Divertimento K. 136: piccola pagina scritta nel 1772, all’età di sedici anni, in uno stile semplice, cristallino, alla maniera italiana.

Chiude il programma la Sinfonia n. 8 di Dvořák, esponente di spicco della scuola nazionale

boema. Composta nel 1889 e per la prima volta eseguita al Teatro Nazionale di Praga il 2

febbraio 1890 quando Antonin Dvořák aveva già 50 anni, predilige un approccio più descrittivo, letterario. Una sinfonia composta da quattro tempi a carattere contrapposto: Allegro con brio, Adagio, Allegretto grazioso e Allegro ma non troppo.

venerdì 15 dicembre 2023, ore 21:00 – Cortona, Teatro Signorelli

lunedì 18 dicembre 2023, ore 21:00 – Carrara, Teatro degli Animosi

martedì 19 dicembre 2023, ore 21:00 – Poggibonsi, Teatro Politeama

mercoledì 20 dicembre 2023, ore 21:00 – Imola, Teatro Stignani

giovedì 21 dicembre 2023, ore 21:00 – Piombino, Teatro Metropolitan

sabato 23 dicembre 2023, ore 21:00 – Figline, Teatro Garibaldi

domenica 24 dicembre 2023, ore 17:00 – Firenze, Teatro Verdi

DIEGO CERETTA direttore

ERICA PICCOTTI violoncello

Orchestra della Toscana

Wolfgang Amadeus Mozart / Divertimento per archi K.136

Pëtr Il’ič Čajkovskij / Variazioni su un tema rococò per violoncello e orchestra op.33

Antonín Dvořák / Sinfonia n.8 op.88 ‘Inglese’

Cortona Platea e palchi cat.A: Intero €30,00 / Ridotto soci Unicoop Firenze e possessori Carta dello spettatore Fondazione Toscana Spettacolo €27,00

Palchi cat.B: Intero €20,00 / Ridotto soci Unicoop Firenze e possessori Carta dello spettatore Fondazione Toscana Spettacolo €18,00 – Loggione €10,00 – Carta Studente della Toscana e Biglietto Futuro under35 €8,00

Biglietti acquistabili online su teatrosignorelli.it alla Biglietteria del Teatro il sabato ore 9:30-12:30 e nei giorni di spettacolo ore 20:00-21:30

Carrara platea e palchi centrali > Intero €20,00 – Ridotto €15,00; palchi laterali e loggione €12,00. La biglietteria del Teatro è aperta per la prevendita sabato 16 e domenica 17 dicembre, con orario 10:00-12:30 e 17:00-18:30 e il giorno del concerto con orario 10.00/12.30 e 18.00/21.00.

I biglietti sono acquistabili anche online su vivaticket.com

Per informazioni Teatro degli Animosi, piazza De Andrè, Carrara, telefono 0585/641317 nei giorni di apertura della biglietteria. In chiusura della biglietteria è attivo il numero 0585/641419, mail teatrodeglianimosi@comune.carrara.ms.it

Poggibonsi Posto unico – Intero €13,00 – Ridotto €10,00 (soci Coop, soci ChiantiMutua, under 35, over 65, studenti scuole medie inferiori e superiori)

Biglietti acquistabili online su politeama.info e alla Biglietteria del Teatro il martedì e mercoledì ore 17:30-19:30 – in orario cinema – i giorni degli spettacoli e dei concerti dalle ore 18:00 Imola I Settore (platea e palchi centrali): €20,00 Intero – €17,00 Ridotto / II Settore (palchi laterali) €16,00 Intero – €14,00 Ridotto / Galleria €12,00 Intero – €10,00 Ridotto Biglietti in vendita su www.Vivaticket.com

Per informazioni: Associazione Emilia Romagna Festival (via Cavour 48 – Imola BO)

tel. +39 0542 25747 – Servizio Clienti Whatsapp +39 391 3979644 – info@erfestival.org

Piombino Intero €11,00 – Ridotto Studenti €5,00

Biglietti acquistabili il giorno del concerto dalle ore 16:00 presso la Biglietteria del Teatro Metropolitan.

In prevendita su eventipiombino.it e nelle rivendite autorizzate.

INFO: Ufficio Cultura Comune di Piombino tel. 055 63296 – 63231

cultura@comune.piombino.li.it – comune.piombino.li.it

Teatro Metropolitan, Piazza Cappelletti, 2 tel. 0565 30385

metropolitanpiombino@gmail.com

Figline Platea: Intero €12,00; Ridotto €10,00; Carta Ragionale Studente €8,00

Palco: Intero €10,00; Ridotto €8,00; Carta Ragionale Studente €8,00

Biglietti acquistabili online su www.teatrogaribaldi.org (solo per le tariffe intere + costi di prevendita), presso i punti vendita Boxoffice Toscana (+ costi di prevendita), presso la Biglietteria del teatro nei tre giorni precedenti la data dello spettacolo dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00.

Info: Biglietteria del Teatro Garibaldi (Piazza Serristori, 12) – tel. +39 055 952433 – 9125247

www.teatrogaribaldi@comunefiv.it

Firenze Intero €22,00 * – Ridotto €18,00 * – Under 30 €10,00 – Studenti €5,00 – (*) + €2,00 se acquistati in prevendita – Biglietti acquistabili alla Biglietteria del Teatro Verdi (tel. 055 212320), nei punti vendita del Circuito Ticketone e online su Ticketone.it