Giovedì 14 dicembre 2023, ore 18

Venezia – Teatro La Fenice, Sale Apollinee

CONCERTO

Julian Kainrath violino – Luigi Carroccia pianoforte

Musiche di Franz Schubert e Ludwig van Beethoven

La stagione “Musica con le Ali” 2023 nelle Sale Apollinee del Teatro La Fenice di Venezia si conclude giovedì 14 dicembre alle ore 18 con un nuovo appuntamento all’insegna della grande musica classica e del talento dei migliori giovani musicisti del nostro tempo.

Il concerto vedrà protagonista il violinista altoatesino Julian Kainrath, sostenuto dall’Associazione Musica con le Ali nell’ambito della propria azione di patronage artistico e quest’anno al centro di un progetto ideato appositamente per lui e per la sua crescita professionale. Nato nel 2005, Julian studia all’Università delle Belle Arti di Graz nella classe di Boris Kuschnir e nel 2022 ha vinto il prestigioso premio ICMA come Discovery Award, riconoscimento che gli ha permesso di esibirsi con l’Orchestre Philarmonique du Lussembourg sotto la direzione di Adam Fischer. In occasione del concerto nelle Sale Apollinee del Teatro La Fenice si esibirà insieme a Luigi Carroccia, riconosciuto come uno dei pianisti italiani più promettenti della sua generazione e descritto dal Fort Worth Star-Telegram come un “aristocratico del pianoforte”.

In occasione del concerto nelle Sale Apollinee i due giovani e talentuosi musicisti proporranno due grandi caposaldi della musica classica, ovvero la Sonata in la minore D.821 “Arpeggione” di Franz Schubert nella versione per violino e pianoforte e la celebre e grandiosa Sonata in la maggiore n. 9, Op. 47 “A Kreutzer” di Ludwig van Beethoven.

Per favorire la partecipazione di ampie fasce di pubblico sono state ideate tariffe particolarmente contenute riservate agli studenti e ai residenti nel Comune e nella Città Metropolitana di Venezia.

I biglietti della stagione concertistica “Musica con le Ali” sono acquistabili presso la biglietteria del Teatro La Fenice e in prevendita presso le biglietterie Vela Venezia Unica.

Biglietteria online: www.teatrolafenice.it; www.events.veneziaunica.it

Biglietteria telefonica: Tel. 041 2722699

Per informazioni: Tel. 02.38036605; info@musicaconleali.it; www.musicaconleali.it

Prezzi dei biglietti: Intero €20; Ridotto residenti (area metropolitana) e over 65 €16; Ridotto Under 30 €10

Fondazione Teatro La Fenice

Julian Kainrath – Nato nel 2005 a Merano, Julian Kainrath vive a Vienna. Dal 2018, Julian Kainrath studia con Boris Kuschnir presso l’Università d’arte di Graz e musica da camera con Tatjana Sotriffer presso la Döblinger Musikschule di Vienna. Nonostante la giovane età, i traguardi raggiunti sono di grande rilievo, a partire dal debutto pubblico con orchestra in Bolivia a soli dieci anni. Sono seguiti un debutto con l’orchestra nazionale ucraina a Kiev e un concerto al Bergerac Festival in Francia. Nello stesso anno Julian ha dato la sua

prima serata da solista nell’ambito del contatto culturale Appiano in Alto Adige e si è esibito sul podio con l’orchestra da camera tirolese Innstrumenti sotto la direzione di Gerhard Sammer nell’ambito di un tour in Alto Adige e nel Vorarlberg. Nel 2019 è stato accettato come studente-in-residence al 26o Festival di Verbier. Oltre a diverse masterclass tenute da artisti di rilievo (tra cui Kristof Barati, Pamela Frank e Donald Weilerstein) si è esibito anche come solista e in formazione cameristica. Nel maggio 2020 è stato il partner musicale del pianista Till Fellner nella serie di concerti “Moments Musicaux” della Konzerthaus di Vienna. Inoltre è borsista dell’Accademia Internazionale di Musica nel Liechtenstein di cui ne frequenta i corsi intensivi.

Luigi Carroccia – Luigi Carroccia nasce in una famiglia di musicisti, e i suoi primi insegnanti di pianoforte sono stati suo padre e suo nonno. Ha proseguito gli studi al Conservatorio Claudio Monteverdi di Bolzano, dove ha conseguito la laurea e il master con lode. Ha vinto premi in numerosi concorsi, come il Concorso Internazionale Maria Herrero di Granada e il Premio Abbado, organizzato dal Ministero della Cultura in memoria di Claudio Abbado. Inoltre è stato finalista al Concorso Pianistico Internazionale Ferruccio Busoni 2015 e semifinalista al Concorso Internazionale Fryderyk Chopin 2015. Luigi Carroccia ha tenuto numerosi recital a Napoli, Roma e altrove in Italia, così come in Polonia, Stati Uniti, Gran Bretagna, Bulgaria e Germania.

ASSOCIAZIONE MUSICA CON LE ALI

L’Associazione Musica con le Ali è stata costituita a Milano nel 2016 e rappresenta una realtà di Patronage Artistico unica nel suo genere in Italia e all’estero. L’Associazione non ha fini di lucro e sostiene la crescita di giovani musicisti italiani, attentamente selezionati tra i migliori studenti delle istituzioni di alta formazione. I giovani talenti vengono supportati nel loro cammino formativo e aiutati ad affermarsi nella musica attraverso la

creazione di un percorso personalizzato in base alle caratteristiche e necessità di ciascuno. Concentrando la propria azione a favore dei migliori giovani musicisti italiani, l’Associazione Musica con le Ali realizza una serie di attività per la loro crescita e promozione che spaziano dall’organizzazione di concerti in luoghi di grande prestigio al sostegno di masterclass di specializzazione, inserimento in festival, rassegne e stagioni concertistiche, sostegno di realizzazioni discografiche con le principali etichette, al supporto nella comunicazione, strumento fondamentale per la loro visibilità e per la valorizzazione delle loro capacità. Di

grande valore nell’ambito dell’attività dell’Associazione è Radio MCA, innovativa web radio – dedicata alla musica, ai giovani e alla cultura – pensata come parte integrante dell’azione di Patronage Artistico svolta da Musica con le Ali.

