IUC, Cristina Zavalloni in Parlami di me – Le canzoni di Nino Rota

Si tratta di un’avventura musicale – non a caso nella sezione della programmazione della IUC intitolata No Limits – quella di Cristina Zavalloni nel mondo di Nino Rota, martedì 12 dicembre ore 20.30 in Aula Magna, attraverso famose canzoni, ma anche rare composizioni, che raccontano – seguendo la falsariga del disco di recente uscita – la storia del cinema e della società italiana attraverso la voce di diversi personaggi: da Gelsomina alla Dolce vita, dalla Canzone arrabbiata fino a una travolgente Pappa col pomodoro. Compagni di viaggio: Gabriele Mirabassi al clarinetto, Manuel Magrini al pianoforte, Stefano Senni al contrabbasso.

“Quando il produttore di Egea, Tonino Miscenà, mi ha proposto di realizzare insieme un CD dedicato alle canzoni di Rota – ci racconta Cristina Zavalloni – sulle prime sono caduta dalle nuvole. Quali canzoni di Rota? Le indimenticabili pagine scritte per il cinema italiano del dopoguerra, da Fellini a Visconti, solo per citarne un paio, le conosciamo tutti, le amiamo tutti. Ma raramente si ricorda che molte di queste musiche sono diventate canzoni, arricchite dai testi di grandi firme come Elsa Morante, Edoardo de Filippo, Leo Longanesi, Mario Soldati. E’ iniziata una meravigliosa immersione nel suono Rota, uomo introverso, compositore sfaccettato dalla formazione colta e dalle radici immerse nella cultura popolare del suo paese, l’Italia. Il filo conduttore che ho immaginato per questa avventura è il femminile. In ogni brano, ho trovato una delle anime che ci abitano: la madre, l’amante, la maga, la moglie disillusa. Personaggi immortali, veri ieri come oggi”.

Una bellissima avventura musicale in canzoni e brani che raccontano, seguendo la falsariga del disco di recente uscita, la storia del cinema e della società italiana attraverso la voce di diversi personaggi. Da Gelsomina alla Dolce vita, dalla Canzone arrabbiata fino a una travolgente Pappa col pomodoro. Un concerto che si avvale della classe di interprete di Cristina Zavalloni e raccoglie anche alcune rarità di Rota.