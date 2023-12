Esce venerdì 8 dicembre su doppio Cd e doppio Vinile “Live in Berlin”, il nuovo album di Teho Teardo e Blixa Bargeld, registrato dal vivo al Sonic Morgue di Berlino il 6 dicembre 2022.

L’album, che contiene la scaletta completa del concerto, è la sintesi della loro produzione discografica che comprende “Still Smiling” (2013) e “Nerissimo” (2016).

Annunciata invece per l’autunno del 2024 l’uscita del terzo album di inediti, a cui seguirà un tour europeo.

Il concerto Sonic Morgue, aperto da Nerissimo, fa parte di una serie di date europee culminate nella serata berlinese. Una sorta di ritorno a casa per il duo che ha fatto dell’asse Roma/Berlino una membrana continuamente attraversata da suoni e parole in italiano, tedesco e inglese.

Continua ad emozionare l’accoglienza riservata in ogni parte del mondo a canzoni come Mi Scusi, nonostante sia cantata in italiano. A Quiet Life, originariamente scritta per il film “Una vita tranquilla”, ha scisso una parte del legame che aveva con il film perché ormai molti la associano con l’episodio finale di Dark, la serie Netflix di grande successo.

Da molti anni Teho e Blixa suonano dal vivo con Laura Bisceglia al violoncello e campane, Gabriele Coen al clarinetto basso e, per il concerto di Berlino, il quartetto d’archi Oriel Quartett con Anna Eichholz e Kundri Schafer al violino, Robin Hong, viola, Alice Dixon, violoncello. L’immagine in copertina del disco è una tecnica mista realizzata da Blixa Bargeld e intitolata Aldebaran.

Attualmente, Teho Teardo è impegnato in una lunga tournée teatrale con Elio Germano con ben due spettacoli di parole e musica dal vivo: Il Sogno di una cosa, liberamente ispirato all’omonimo romanzo di Pier Paolo Pasolini, e Il Paradiso di Dante, una rappresentazione originale di recitazione, musica e installazioni multimediali del XXXIII canto della Divina Commedia.

Inoltre, sue sono le colonne sonore di due film presentati alla Festa del Cinema di Roma: “Palazzina Laf”, di Michele Riondino, uscito il 30 novembre e di “Fela, il mio Dio Vivente” di Daniele Vicari in uscita a febbraio 2024.

Specula Records 013 Double LP, double cd, download

Website: www.tehoteardo.com

Multilink: https://orcd.co/teardobargeld_liveinberlin

FB www.facebook.com/tehoteardopage

IG www.instagram.com/tehoteardo

FORMAZIONE

Blixa Bargeld, voce

Teho Teardo, chitarre ed elettronica

Laura Bisceglia, violoncello e campane

Gabriele Coen, clarinetto basso

Anna Eichholz, violino

Kundri Schafer, violino

Robin Hong, viola

Alice Dixon, violoncello

TRACKLIST

1 Nerissimo

2 Mi Scusi

3 The Empty Boat

4 The BEast

5 Axolotl

6 Animelle

7 Nirgendheim

8 Sill Smiling

9 What If

10 Ich Bin Dabei

11 Nur zur Erinnerung

12 Come Up and See Me

13 Bianchissimo

14 A Quiet Life

15 Defenestrazioni

TOUR DATES

03.12.24 DE-Köln – Kulturkirche

04.12.24 DE-Frankfurt – Zoom

05.12.24 AT-Wien – WUK

06.12.24 CZ-Prague – Palác Akropolis

08.12.24 BE-Antwerp – De Roma

10.12.24 DE-Berlin – Festsaal Kreuzberg

11.12.24 DE-Hamburg – Mojo

12.12.24 DK-Copenhagen – Bremen Theater