Sold out il concerto di Natale di Art Voice Academy a Castelfranco Veneto

Se il sold out del concerto di Natale del 2022 aveva inaugurato i festeggiamenti per il ventennale di Art Voice Academy, non poteva che essere un altro grande successo a concludere, sempre al Teatro Accademico di Castelfranco Veneto, un anno straordinario per il Centro di Alta Formazione per lo Spettacolo diretto dal Maestro Diego Basso. Il 2023 è stato ha visto, infatti, le proprie Voci partecipare, insieme all’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana diretta dal Maestro Diego Basso, ad eventi di respiro nazionale.

Il tradizionale appuntamento dedicato alle festività ha registrato anche quest’anno il tutto esaurito, richiamando un pubblico, proveniente non solo dalla Città di Giorgione, che ha riempito il teatro per partecipare all’esibizione delle Voci soliste, dei cori Children’s Choir, Young Choir e del gruppo vocale Golden Bliss, accompagnati dall’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana, diretta dal Maestro Diego Basso.

Un’occasione non solo per ascoltare voci di straordinario talento, ma anche per farsi coinvolgere dall’atmosfera natalizia e dal grande potere emozionale che il Natale possiede e diffonde su tutti noi.

Un’emozione iniziata già con “Adiemus” del compositore gallese Karl Jenkins che ha aperto il concerto, eseguito da tutte le voci e i cori di Art Voice Academy, insieme sul palco. La magia del Natale è poi salita sul palco con i grandi classici delle festività quali “White Christmas”, “Lullay Lullay”, “Silent Night”, “The first Noel”, l’ “Ave Maria” di Bach-Gounod, scaldando poi il pubblico con l’energia delle intramontabili hits “All I Want for Christmas Is You”, “Santa Claus Is Comin’ to Town”, “Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!”.

Con “It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas”, il pubblico dell’Accademico ha visto esibirsi per la prima volta con l’Orchestra Daniele Cortello, vincitore dell’edizione 2023 del Premio Stefano d’Orazio, che gli consentirà per un anno accademico di entrare nel mondo di Art Voice perfezionando in questo modo il suo talento. Tra i momenti più toccanti del concerto il “Canto di Natale” del Children’s Choir e l’esecuzione a cappella da parte del gruppo vocale Golden Bliss.

Un tale concentrato di sensazioni intense non poteva che concludersi con tutti i cantanti e i musicisti in scena che hanno intonato “Chi fermerà la musica” dei Pooh, divenuto nel corso degli anni un vero e proprio inno per Art Voice Academy.

Un emozione che continua spostandosi dalla dimensione live a quella su disco. Una accurata selezione dei brani dedicati al Natale, infatti, si può trovare anche in “Diego Basso Plays Christmas Songs”, la nuova uscita discografica, coprodotta da AVA Sound Live Music e Azzurra music e ora disponibile anche su Spotify. Registrata presso gli studi AVA Sound Live Music con l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana e Le Voci di Art Voice Academy, è stata presentata a Castelfranco Veneto per la prima volta.

Le celebrazioni per le festività del Natale per Art Voice Academy proseguiranno a ritmo pop rock con un secondo live, domenica 17 dicembre alle 21.00, in un luogo altamente simbolico per l’Accademia e per il suo fondatore, il Maestro Diego Basso: “Casa Riese” di Riese Pio X. Comune in cui l’avventura del centro di alta formazione dello spettacolo è iniziata.

Gli appuntamenti natalizi con le Voci di Art Voice Academy proseguiranno poi con il concerto, venerdì 29 dicembre, al Teatro Millepini di Asiago (VI) promosso da Due Punti eventi. Nell’ambito di “Natale con un Sorriso”, progetto della Regione del Veneto in collaborazione con Arteven, le Voci di Art Voice e l’Orchestra si esibiranno sabato 23 dicembre al Teatro Jubilaeum 2000 di Stienta (RO), domenica 24 dicembre in Piazza Indipendenza a San Donà di Piave (VE) e sabato 30 dicembre 2023 all’Auditorium San Nicolò di Chioggia (VE).

Il concerto di Natale Art Voice Christmas Songs 2023 è stato realizzato da Art Voice Academy, in collaborazione con il Comune di Castelfranco Veneto, ed è stata anche l’occasione per lo scambio di auguri con la Città e i soci sostenitori: Inoxtecnica Veronese – Depieri Mobility service – Aristarco – Ingegni – Zurich Spadavecchia & Partners – Coorti Romane Srl – Leader Modi Nuovi – Bluergo – Steelco – Ponte.

Per informazioni

www.artvoiceacademy.it