‘Live on Air Alone’ di NicoNote alla Casa del Popolo di Settignano

Sabato 23 dicembre 2023, presso la Casa del Popolo di Settignano (Via San Romano, 1), alle ore 21.30, potremo immergerci nella Performance per Voce, Laptop, Dischi di NicoNite, titolata “Live on Air Alone”.

“Suprema chanteuse tra spleen rivierasco e sirene mitteleuropee” l’ha definita Christian Zingales su Blow Up; “Il suo parlare circuita idee, il presente è il suo orizzonte. Oltrepassarlo vuol dire spostarsi solo nel futuro. Semmai ad essere scartato è il passato e non perché è da dimenticare, ma perché è stato”, sostiene Fabio Francione su Il Manifesto; ‘’Fra cover e brani inediti, l’autrice ci prende per mano e ci porta nel cuore della poesia, rendendola non più solo qualcosa di scritto, ma qualcosa di più diretto, di musicale, sbalorditi e incantati da ciò che ascoltiamo”, afferma Eleonora Pepe su Exit Well Magazine.

La nuova perfomance proposta è, dunque, un Concerto in consolle della performer, sound poetry NicoNote, che si sviluppa gradualmente come un flusso sonoro e diventa un concerto nel suo stile indefinibile, tra voce, poesia, elettronica, improvvisazione.

Ogni concerto di NicoNote è differente, attraverso frammenti sonori palpitanti, NicoNote, e la sua magnetica Voce/Presenza, si accende nel rito dell’evento unico e irripetibile, con forti momenti di improvvisazione dal vivo. Creatrice di mondi sonori e atmosfere mutevoli non riconducibili ad un genere codificato, NicoNote propone il suo universo spaziando tra materiali originali da lei prodotti, ai testi poetici da lei scritti, fino a citazioni letterarie da Amelia Rosselli alla Beat generation e rielaborazioni da Tuxedomoon a Henry Purcell, passando per Prince, Luigi Tenco e Robert Schumann.

Sospesa tra voce, suono e clima di insieme, NicoNote attraversa nei suoi set molti generi e

atmosfere, miscelando in diretta emozioni e sonorita, teatro e musica si rincorrono trovando una forma di dialogo sotterraneo.

Ingresso libero e gratuito.

Per info: www.florenceyouthfestival.it , email info@florenceyouthfestival , pagine FB e Youtube Festival

