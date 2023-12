Italo Calvino

SIAMO TUTTI CALVINISTI

Il 12 dicembre al PACTA Salone di Milano con Alessandro Pazzi

In occasione del centenario dalla nascita di Italo Calvino, nella sezione New classic, viene presentato Alessandro Pazzi con SIAMO TUTTI CALVINISTI – Jukebox letterario sull’opera di Calvino, martedì 12 dicembre alleore 20.45 al PACTA Salone di Milano: un viaggio nel mondo immaginifico di un autore che ha raccontato il senso dell’uomo contemporaneo attraverso l’allegoria della fiaba.

“In occasione del centenario dalla nascita di Italo Calvino,- spiega l’attore Alessandro Pazzi – desideriamo celebrarlo con un evento partecipato, un excursus nel suo mondo che scaturirà da un’interazione col pubblico in sala. Quello del jukebox letterario è un formato che abbiamo già utilizzato per altri autori e che è sempre stato molto apprezzato”.

Il pubblico in sala sarà chiamato a scegliere il brano da far leggere all’attore in scena, partendo da 15 icone, presenti nell’interfaccia di un jukebox, ognuna delle quali è un indizio per un’opera di Calvino.

Questo processo si ripeterà per sette turni, sorteggiando di volta in volta una persona diversa chiamata a scegliere.

Ne scaturirà un dialogo con l’attore, che sfiderà il prescelto (e il resto del pubblico) a indovinare quale brano si nasconda dietro l’indizio scelto. Una volta che lo spettatore avrà dato la sua risposta (o si sarà arreso) verrà svelato il brano misterioso proiettando la scheda con tutti i riferimenti bibliografici di quanto l’attore andrà a leggere. Ogni brano sarà introdotto da una breve presentazione, per dare modo ai presenti di poter comprendere e apprezzare al meglio l’ascolto.

PACTA SALONE

12 dicembre prima assoluta

SIAMO TUTTI CALVINISTI – Jukebox letterario sull’opera di Calvino

con Alessandro Pazzi

progetto video Lorenzo Vergani

coproduzione Pontos-Teatro / PACTA . dei Teatri

Durata 60'

