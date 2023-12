Summertime Choir: al Geox di Padova il tradizionale concerto di Natale

A Padova non arriverebbe realmente Natale senza il tradizionale concerto di solidarietà che il Summertime Choir, celebra ogni anno in città in favore delle iniziative di solidarietà portate avanti da Medici con l’Africa Cuamm.

Giovedì 21 dicembre alle 21.00 il celebre coro, diretto da Walter Ferrulli, anche ideatore e regista dello spettacolo, salirà sul paco del Gran Teatro Geox con 45 cantanti e una band di otto elementi per incantare il pubblico con una performance indimenticabile a base di christian rock, successi pop rivisitati, venature funk e la potenza degli arrangiamenti gospel.

il Summertime Choir al Gran Teatro Geox

Insieme, sul “treno dell’energia” saliranno anche quattro guest star di fama nazionale e internazionale, che hanno risposto, insieme al Summertime Choir, alla chiamata di solidarietà di Medici con l’Africa Cuamm, la prima Ong in campo sanitario riconosciuta in Italia e la più grande organizzazione italiana per la promozione e la tutela della salute delle popolazioni africane: il progetto “A Casa Mia”, per la formazione del personale sanitario locale.

L’azione che il CUAMM vuole portare avanti in questa nuova fase del programma “Persone e competenze“, è quella di formare risorse locali per garantire alle mamme e ai neonati del continente africano un parto sicuro e assistito, effettuare screening e controlli adeguati, e promuovere le giuste pratiche per una corretta alimentazione, prevenendo e trattando la malnutrizione acuta e cronica, ancora tra le prime cause di morte infantile, oltre che le patologie neonatali e pediatriche più comuni.

Il Concerto a favore di Medici con l’Africa CUAMM

«Anche quest’anno, con il coinvolgente concerto di Natale, il Summertime Choir dimostra la sua apertura verso l’altro e verso il mondo. – dichiara don Dante Carraro, direttore di Medici con l’Africa Cuamm- A loro va tutta la nostra riconoscenza e il nostro grazie, come Cuamm, perché da oltre dieci anni ci sostengono e ci donano, oltre che la loro energia contagiosa, anche un grande aiuto concreto. Il loro è un canto di speranza, di gioia e di liberazione e noi, come Cuamm, lavoriamo in Africa, per contribuire a portare “liberazione” ai più poveri di questa terra, prendendoci cura della loro salute e insieme per rendere questo mondo più bello e dignitoso per tutti. Uno dei modi che abbiamo per farlo è credendo e investendo nei giovani africani e nella loro formazione, perché possano essere motori di cambiamento, in positivo, della realtà in cui vivono. È una sfida che abbiamo accolto e in cui vogliamo coinvolgere tanti amici e compagni di viaggio speciali come il Summertime Choir».

«Sarà evento un ricchissimo sotto molti aspetti –commenta Aba Chiara, Produttrice esecutiva di Summertime4Cuamm e da 15 anni parte della famiglia Summertime – Sarà uno spettacolo a tutto tondo, non solamente un concerto. Grandi ospiti americani ma anche nostrani, con una sfilata di talenti che rende il nostro motto “Un treno di energia” una scena che vedo già davanti agli occhi. Momenti intimi e caldi uniti a esplosioni di musica e ballo in una combo unica che prolunga il palco per includere tutto il pubblico in una grande festa. E farlo per sostenere i progetti di Medici con l’Africa Cuamm, con cui ho vissuto l’esperienza della conoscenza della Sierra Leone, rende tutto ancora più magico»

Quattro guest star insieme al Summertime Choir

Ed ecco che ad impreziosire un live che già si preannuncia esplosivo ci sarà Jesse Campbell, che dopo il suo debutto nel 2011 con The Voice USA nel team di Christina Aguilera, ha eseguito concerti e tour in tutto il mondo come solista, partecipando come giudice anche a The Voice Asia. Insieme a lui Kirk Smith, americano di nascita ma berlinese di adozione, ora una delle voci soul più potenti in Germania dove è divenuto il simbolo del soul con il suo ricco e potente background tradizionale del gospel. Non potevano mancare anche importanti testimonianze dell’Italia, come quella dei Venice Vocal Jam (VVJ), gruppo vocale a cappella italiano, vincitore dei Contemporary A Cappella Recording Awards 2021 con l’album d’esordio Raìse, premiato come Miglior Album Jazz e Miglior Album Europeo del genere.

Direttamente dal trampolino di lancio di “Amici di Maria de Filippi”, arriverà THOMAS, cantautore e performer classe 2000, che, dopo il fortunato esordio televisivo, ha inanellato una serie di album di successo quali “Oggi più che mai”, che ottiene il disco d’oro in meno di 10 giorni, “Thomas” e “Thomas 18 Edition” che ottiene nuovamente la certificazione oro. Non è da meno la sua attività live, che lo ha visto aprire concerti di Laura Pausini, durante il “Fatti Sentire World Tour” e, dopo l’uscita del nuovo EP “Imperfetto”, partecipare a numerosi programmi televisivi come: Wind music awards (Arena di Verona), Wind Summer Festival (Piazza del Popolo a Roma), Radio tour (Festival show – Radio Bruno – Radio Stop), Battiti live in Puglia e Radio Italia Live – il concerto in piazza Duomo a Milano. I nuovi singoli “806”, “Monroe” e “23:23” anticipano il nuovo album di prossima uscita.

Informazioni

L’evento gode del patrocino della Provincia e del Comune di Padova. Main sponsor dell’evento è Caffeine Padova. Partners del concerto sono Fairness a marchio Genera, Vergati ascensori, Intercom Facades, Avis Comunale di Padova, Org Numeri, Modula, RV Advisor, Sertec, Decima Srl, Primadata Lavoro, Adver, Inwega, Terme Preistoriche, Siretessile.

Media partner: Radio Padova.

Biglietti

Poltronissima 35€

Poltrona 30€

Platea 25€

Tribuna 15€

Per informazioni

Infoline: +39 378 086 0079

Segreteria organizzativa: info@summertimechoir.com

www.natalesummertime.com