Associazione culturale Timbre – Amministrazione comunale di Poggibonsi Fondazione E.l.s.a. – Progetto Discipline(s) con il contributo Ministero della Cultura Teatro Politeama Poggibonsi – Sala S.E.T. SPECIALE ROBERTO ABBIATI Mercoledì 6 dicembre – SALA SET ore 21.00 CIRCO KAFKA

dal “Processo “di Franz Kafka

con Roberto Abbiati e Johannes Schlosser

regia di Claudio Morganti

Lo spazio scenico è un surrogato di circo. È il dramma di K, o forse la commedia di K, che si sveglia e trova poliziotti vestiti di tutto punto nella sua camera. Kafka immaginò questa situazione negli anni venti e oggi potremmo anche riderne pensandoci, ma se ci pensiamo un po’ meglio oggi è come allora e oggi non c’è proprio niente da ridere. “Uno spettacolo che in soli 50 minuti riesce a raccontare la complessità e il dramma dell’uomo moderno lasciando il pubblico commosso e impreziosito “ Eroica Fenice “Circo Kafka: magnifica partitura per corpo e suono” RumorScena Biglietti: 12 euro intero, 10 ridotto (under 35 – ass. timbre) – 5 euro studenti superiori – omaggio professori accompagnatori (in collaborazione con Liceo A. Volta) Venerdì 8 dicembre – Sala SET

1° spettacolo ore 17.30 – 2° spettacolo ore 18.30 – terzo spettacolo ore 19.30

Ogni spettacolo per un massimo di 25 spettatori UNA TAZZA DI MARE IN TEMPESTA

dal Moby Dick di Herman Melville Torna a grande richiesta “Una Tazza di Mare in Tempesta” ad un anno di distanza, per tutte le persone che non sono riuscite a vederlo nel 2023, lo spettacolo é infatti riservato a soli 25 spettatori a replica. Uno spettacolo per i ragazzi sopra i 6 anni e per tutta la famiglia, un’installazione, una performance per poco pubblico che assiste a piccoli oggetti che evocano grandi cose. Tutto rubato da Melville, per pochi minuti. Come se si fosse nella stiva di una baleniera. Il mare. Che mare? Il rumore del mare che fa venire in mente il “Moby Dick” di Melville. Un libro. Tutto il mare in un libro. S’accende qualcosa ogni volta che lo si prende in mano, il libro, e allora poi si comincia a immaginare in grande, balene, velieri, oceani, via, le cose più esagerate. Biglietti: 12 euro intero- 10 ridotto (under 35 – Ass. Timbre) – 5 euro (under 12 e studenti superiori) INFO: FB Timbre Poggibonsi PREVENDITE: Politeama in orario cinema PREVENDITE ON LINE: http://www.anyticket.it/ anyticketprod/Default.aspx? partner=POGG