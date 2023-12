Teatro Argentina, Storie di Natale

Si rinnova al Teatro Argentina di Roma l’appuntamento con Storie di Natale, in collaborazione con la Piccola Compagnia del Piero Gabrielli che proseguono fino al 7 dicembre in Sala Squarzina.

La Sala Squarzina del Teatro Argentina ospiterà nuovamente l’appuntamento con Storie di Natale, una produzione della Teatro di Roma – Teatro Nazionale in collaborazione con La Piccola Compagnia del Piero Gabrielli. Lo spettacolo è destinato al pubblico dei più giovani ai bambini delle scuole (al mattino) ma avrà anche alcune repliche per le famiglie durante le vacanze di Natale dal 27 dicembre al 7 gennaio..

Saranno cinque le attrici e gli attori che leggeranno le storie e le canzoni natalizie, accompagnati dalla musica dal vivo. I testi scelti vedono fra gli autori, oltre Gianni Rodari, il prediletto del Laboratorio Gabrielli, ma anche Bernard Friot con il suo inedito intitolato Babbo Natale.com e un racconto di Andrea ValenteUna strana lettera a Babbo Natale.

Anche durante questa edizione sarà importante l’improvvisazione con il pubblico e con i bambini e le bambine ai quali verranno lette ogni giorno storie diverse, seguendo le formule della Grammatica della Fantasia di Rodari. Ogni incontro sarà un’occasione per stare insieme e connettere i più grandi e i più piccoli.

Scena Paolo Ferrari

Costumi Tiziano Juno

Luci Valerio Peroni

Consulenza pedagogica Anna Leo

Consulenza specialistica Irene Sarti

Immagine Chiara Rapaccini

Dopo numerose repliche dedicate alle scuole al mattino, Storie di Natale avrà anche numerosi appuntamenti per le famiglie in orari pomeridiani. Ecco il calendario:

Sabato 16 dicembre ore 17,00

Mercoledì 27 dicembre ore 17,00

Giovedì 28 dicembre ore 17,00

Venerdì 29 dicembre ore 17,00

Sabato 30 dicembre ore 17,00

Giovedì 4 gennaio ore 16,00

Venerdì 5 gennaio ore 16,00

Sabato 6 gennaio ore 17,00

Domenica 7 gennaio ore 17,00

Info

dai 4 anni

durata 60′

biglietti

intero 10€ – bambini 6€ – scuole 6€

voucher Sciroppo di Teatro € 3,00

Storie di Natale fa parte del progetto Sciroppo di Teatro destinato ai più piccoli nel Comune di Roma. Bambini e famiglie a teatro con la “ricetta illustrata” dei pediatri, per una medicina di emozioni somministrata attraverso un programma di spettacoli in grado di stimolare creatività, immaginazione e sogni.

L’iniziativa di welfare culturale nasce dall’idea di promuovere l’arte teatrale tra i giovanissimi attraverso una inedita alleanza tra teatro-ragazzi e pediatri, che pongono al centro la cura e il benessere dei bambini e delle loro famiglie, anche in quanto soggetti colpiti dalla pandemia, contrastandone gli effetti sul piano emotivo, dell’apprendimento e della socializzazione.

Gli spettacoli teatrali verranno “prescritti” a bambini e bambine attraverso un libretto, che comprenderà un vero e proprio “bugiardino” (con le illustrazioni dei benefici del teatro sul piano cognitivo e sociale) e “3 ricette”, 6 voucher validi per biglietti al prezzo simbolico di 3,00 € l’uno.

Filastrocca di Capodanno:

fammi gli auguri per tutto l’anno:

voglio un gennaio col sole d’aprile,

un luglio fresco, un marzo gentile;

voglio un giorno senza sera,

voglio un mare senza bufera;

voglio un pane sempre fresco,

sul cipresso il fiore del pesco;

che siano amici il gatto e il cane,

che diano latte le fontane.

Se voglio troppo, non darmi niente,

dammi una faccia allegra solamente.

Gianni Rodari