Teatro Vittoria, Terra: viaggio attraverso i continenti

Due attori, una ballerina “sufi”, due percussionisti senegalesi, un corpo di ballo Bollywood, una crew di breakdance acrobatica americana ed un ballerino che si esibirà in una “mapping dance” saranno i protagonisti di Terra: viaggio attraverso i continenti, spettacolo scritto e diretto da Tommaso Capodanno in scena al Teatro Vittoria di Roma dal 12 al 17 gennaio.

Una storia piccola ma che avrà come scenografia il mondo intero, e che sarà strettamente intrecciata alle diverse esibizioni. Una storia che renderà il pubblico protagonista di un viaggio nello spazio e nel tempo alla ricerca di quel comune denominatore che apre le menti e unisce gli uomini. Uno spettacolo variopinto, variegato in cui le note dei tamburi africani giungeranno fino a New York e le movenze speziate e kitsch dell’India approderanno a Parigi mentre gli attori proseguiranno nella loro narrazione fino a rendere una piccola storia una vicenda universale. In scena Luca Ferrini, Andrea Verticchio, Lorenzo Tanfetti, Luisa del Grosso, Tam Tam Morola, Bhumika Dance Company, AxelKid & Kidrey Crew. Info e dettagli su www.teatrovittoria.it

Dal 12 al 17 dicembre 2023

TERRA:

VIAGGIO ATTRAVERSO I CONTINENTI

Da Dakar a New York, da Bombay a Parigi

scritto e diretto da

Tommaso Capodanno

con

Luca Ferrini, Andrea Verticchio, Luisa del Grosso,

Tam Tam Morola, Bhumika Dance Company,

Lorenzo Tanfetti e AxelKid & Kidrey Crew

scene BN Studio

luci e fonica Davide Sapienza

Produzione Alt Academy