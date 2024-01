YAS – Your Anima System

Concerto per pianoforte e orchestra

Giulia Mazzoni, compositrice e pianista, suona in concerto e presenta in anteprima mondiale il nuovo album YAS, Your Anima System. Giulia ed il suo pianoforte dialogano con l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, diretta dal maestro John Axelrod, insieme a strumenti elettronici e di percussione prodotti dal Producer Thom Russo. Il concerto esprime una nuova musica strumentale, vibrante, popolare ed inclusiva, un viaggio onirico ed emotivo nel sistema della propria anima. Giulia eseguirà inoltre, alcuni suoi brani tratti dai precedenti album includendo il brano “Wildness” tratto dalla colonna sonora composta per il film “Anna” di Marco Amenta presentato alla Mostra del Cinema di Venezia 2023.

BRANI

Per aspera ad astra (Pianoforte, orchestra, programmazioni)

YAS (Pianoforte, orchestra, programmazioni, YAS Dance Project)

Baires (Pianoforte, orchestra, programmazioni)

T-Rex (Pianoforte, orchestra, programmazioni)

Goldmine (Pianoforte, orchestra, programmazioni)

Hai paura di volare? (Pianoforte, orchestra, programmazioni)

Wishes (Piano Solo)

Truman’s sleeps (musica di Philip Glass; Piano Solo)

Never give up (Pianoforte, orchestra, programmazioni)

Anima (Pianoforte, orchestra, programmazioni)

Winter’s dream (Piano Solo)

Elefantino di pezza (Toy Piano)

Tender rhodes (Pianoforte, Fender Rhodes)

Love your dream (Pianoforte, orchestra, programmazioni, YAS Dance Project)

Giocando con i bottoni (Piano Solo)

Ellis island (Pianoforte, orchestra)

Piccola luce (Piano Solo)

Wildness (Pianoforte, orchestra)

Rasputin and the white rabbit (Pianoforte, programmazioni)

Alaska (Pianoforte, orchestra, programmazioni)

Your Anima System (Piano Solo)

HAO (Pianoforte, programmazioni, YAS Dance Project)

Angeli del fango (Piano Solo)

Dinosaur on a cheese planet (Piano Solo)

Zziggurat (Piano Solo)