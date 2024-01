Al Maggio Musicale Fiorentino con CNA: il 10 febbraio Hankyeol Yoon ­ Gentilissime/i,

nell’ambito della convenzione stretta con Maggio Musicale Fiorentino per permettere ai soci di CNA Pensionati e di CNA Cittadini, oltre che ai dipendenti del Sistema CNA, di acquistare biglietti per gli spettacoli ad un prezzo particolarmente favorevole, abbiamo il piacere di proporvi “Hankyeol Yoon” in programma sabato 10 febbraio 2024, alle ore 20. ­ Johannes Brahms

Ouverture per una festa accademica (Akademische Festouvertüre) op. 80

Nänie op. 82

Das Schicksalslied (Canto del destino) op. 54 Antonín Dvořák

Sinfonia n. 8 in sol maggiore op. 88 Direttore Hankyeol Yoon Orchestra e Coro del Maggio Musicale Fiorentino Maestro del Coro Lorenzo Fratini ­