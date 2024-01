Al Maggio Musicale Fiorentino con CNA: il 17 gennaio Peer Gynt – in forma di concerto ­ Gentilissime/i,

nell’ambito della convenzione stretta con Maggio Musicale Fiorentino per permettere ai soci di CNA Pensionati e di CNA Cittadini, oltre che ai dipendenti del Sistema CNA, di acquistare biglietti per gli spettacoli ad un prezzo particolarmente favorevole, abbiamo il piacere di proporvi “Peer Gynt – in forma di concerto.” In programma mercoledì 17 gennaio 2024, alle ore 20. ­ Peer Gynt, musiche di scena di Edvard Grieg, della commedia di Henrik Ibsen Maestro concertatore e direttore Nikolas Nägele

Drammaturgia Pier Paolo Pacini

Orchestra e Coro del Maggio Musicale Fiorentino ­ I soci e i dipendenti CNA potranno acquistare i biglietti del settore B, a noi riservati, al prezzo di 20 euro. Per poter acquistare i biglietti al prezzo scontato occorre registrarsi su questo format entro il 14 gennaio, specificando anche il numero delle persone che vi accompagneranno. Per ultimare l’acquisto, dal 16 gennaio, potrete rivolgervi direttamente e di persona alla biglietteria del Maggio cui avremo provveduto a trasmettere i vostri nominativi e il posto assegnato. CNA Cittadini Firenze teatro@firenze.cna.it ­ Prenota biglietti