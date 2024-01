Gli appuntamenti dell’ORT a febbraio 2024

A febbraio tre produzioni del cartellone 23-24 all’insegna di grandi ritorni: la bacchetta e il violino di Kolja Blacher, il pianista Dmitry Malseev diretto da Andrea Battistoni e l’attesa performance di Igudesman & Joo.

Sono tre le produzioni della Stagione 23/24 che interessano tutto febbraio, partendo proprio dal primo giorno del mese con il tedesco Kolja Blacher che torna all’ORT dopo 10 anni, nella doppia veste di direttore e violinista, imbracciando il suo Guarneri del Gesù del 1730. Figlio del rinomato compositore Boris Blacher, allievo alla Juilliard School di New York di Dorothy DeLay (che ha insegnato a una marea di grandi violinisti, compreso Itzhak Perlman), è stato primo violino della Filarmonica di Berlino negli anni Novanta, l’epoca di Claudio Abbado. Insieme all’ORT lavora su un pilastro del repertorio violinistico, il Concerto op.61 di Beethoven. Mentre a Mendelssohn appartiene l’altro lavoro in programma, la Sinfonia Scozzese. Al Teatro Verdi di Firenze giovedì 1 febbraio ore 21:00; repliche a Piombino (venerdì 2, ore 21:00) e Empoli (sabato 3, ore 21:00).

L'ultimo giorno di mese, quest'anno bisestile, giovedì 29 febbraio si conclude al Verdi di Firenze la tournée di concerti al seguito del direttore veronese Andrea Battistoni, ormai di casa all'ORT nonostante la sua impegnativa attività all'estero a capo della Tokyo Philharmonic Orchestra. Nel programma che propone c'è la Russia all'ennesima potenza. Troviamo i tanti temi popolari presenti nella Sinfonietta di Rimskij-Korsakov, tra i fondatori del nazionalismo musicale russo insieme a Borodin, le cui Steppe dell'Asia centrale descrivono in suoni spazi sconfinati. Poi un "pezzo da novanta", il Concerto op.23 di Čajkovskij, banco di prova per ogni virtuoso del pianoforte che aspiri all'Olimpo. Vette che può raggiungere senza difficoltà il siberiano Dmitry Masleev, vincitore del prestigioso Concorso Čajkovskij di Mosca nel 2015. La tournée parte da Empoli, sabato 24 per poi toccare i palcoscenici di La Spezia (lunedì 26), Pisa (martedì 27) e Cremona (mercoledì 28), tutti con inizio alle ore 21:00.

Un’altra carrellata di concerti è quella che l’ORT dedica per tradizione agli ultimi giorni del Carnevale. Quest’anno ad animare il pubblico un duo atteso: Igudesman&Joo. I loro video su YouTube toccano i 50 milioni di visualizzazioni e da vent’anni fanno ridere con i loro pazzi spettacoli musicali, testimonianza vivente di quanto si possa ridere della musica classica con la musica classica. La storia di Aleksey Igudesman (violino) e Hyung-ki Joo (pianoforte) è iniziata da bambini nelle aule della Yehudi Menuhin School, in Gran Bretagna, che ha offerto loro una formazione accademica di altissimo livello. I due sono diventati amici davanti a una porzione di “fish and chips” e nel 2004 hanno iniziato a creare i loro spettacoli innovativi, coltivando il sogno di rendere la classica accessibile a un pubblico sempre più vasto. Tornano all’ORT dopo otto anni con “Rachmaninoff Will Survive” uno show omaggio al compositore russo in occasione dei 150 anni dalla nascita, festeggiati nel 2023. In calendario da giovedì 8 febbraio toccando i teatri di Empoli, Figline, Grosseto, Poggibonsi fino a martedì grasso, 13 febbraio con l’ultimo appuntamento al Teatro Verdi di Firenze (tutti con inizio alle ore 21:00).

CALENDARIO IN ORDINE CRONOLOGICO

giovedì 1 febbraio 2024 – Firenze, Teatro Verdi ore 21:00

venerdì 2 febbraio 2024 – Piombino (LI), Teatro Metropolitan ore 21:00

sabato 3 febbraio 2024 – Empoli (FI), Palazzo delle Esposizioni ore 21:00

Stagione Concertistica 2023/24

Kolja Blacher direttore e violino

Orchestra della Toscana

BEETHOVEN Concerto per violino e orchestra op.61

MENDELSSOHN Sinfonia n.3 op.56 “Scozzese”

Firenze: Biglietti da €5,00 a €24,00 acquistabili alla Biglietteria del Teatro Verdi (tel.055212320), nei punti vendita del Circuito Ticketone e online su www.ticketone.it

Piombino: Biglietti Intero €11,00 Ridotto €5,00, acquistabili il giorno del concerto dalle ore 16:00 presso la biglietteria del Teatro Metropolitan, online su www.eventipiombino.it

Empoli: Biglietti Intero €15,00 Ridotto €12,00, under18 €5,00 acquistabili presso il Centro Studi Musicali “Ferruccio Busoni” (tel. 0571 711122), Libreria Rinascita, Bonistalli Musica e online su www.eventbrite.it

giovedì 8 febbraio 2024 – Empoli (FI), Palazzo delle Esposizioni ore 21:00

venerdì 9 febbraio 2024 – Figline (FI), Teatro Comunale Garibaldi ore 21:00

sabato 10 febbraio 2024 – Grosseto, Teatro Moderno ore 21:00

lunedì 12 febbraio 2024 – Poggibonsi (SI), Teatro Politeama ore 21:00

martedì 13 febbraio 2024 – Firenze, Teatro Verdi ore 21:00

Stagione Concertistica 2023/24

Concerto di Carnevale

Igudesman&Joo violino e pianoforte

Orchestra della Toscana

Rachmaninoff Will Survive

Empoli: Biglietti Intero €15,00 Ridotto €12,00, under18 €5,00 acquistabili presso il Centro Studi Musicali “Ferruccio Busoni”(tel. 0571 711122), Libreria Rinascita, Bonistalli Musica e online su www.eventbrite.it

Figline: Biglietti da €8,00 a €12,00 acquistabili online su www.teatrogaribaldi.org presso i punti vendita Boxoffice Toscana (+ costi di prevendita), presso la Biglietteria del Teatro Garibaldi tel. 055 952433 – 9125247

Grosseto: Biglietti Intero €15,00, Ridotto €12,00, under19 €8,00 acquistabili online su www.ticketgate.it – Info Agimus Grosseto cell. 3397960148 agimus.grosseto@agimus.it

Poggibonsi: Biglietti Intero €13,00 ridotto €10,00 acquistabili online su www.politeama.info e alla Biglietteria del Teatro

Firenze: Biglietti da €5,00 a €24,00 acquistabili alla Biglietteria del Teatro Verdi (tel.055212320), nei punti vendita del Circuito Ticketone e online su www.ticketone.it

sabato 24 febbraio 2024 – Empoli (FI), Palazzo delle Esposizioni ore 21:00

lunedì 26 febbraio 2024 – La Spezia, Teatro Civico ore 21:00

martedì 27 febbraio 2024 – Pisa, Teatro Verdi ore 21:00

mercoledì 28 febbraio 2024 – Cremona, Teatro Ponchielli ore 21:00

giovedì 29 febbraio 2024 – Firenze, Teatro Verdi ore 21:00

Stagione Concertistica 2023/24

Andrea Battistoni direttore

Dmitry Masleev pianoforte

Orchestra della Toscana

ČAJKOVSKIJ Concerto n.1 per pianoforte e orchestra op.23

BORODIN Nelle steppe dell’Asia centrale

RIMSKIJ-KORSAKOV Sinfonietta su temi russi op.31

Empoli: Biglietti Intero €15,00 Ridotto €12,00, under18 €5,00 acquistabili presso il Centro Studi Musicali “Ferruccio Busoni”(tel. 0571 711122), Libreria Rinascita, Bonistalli Musica e online su www.eventbrite.it

La Spezia: Biglietti Intero €15,00 Ridotto €12,00, studenti e under19 €7,00 acquistabili alla Biglietteria del Teatro Civico (tel. 0187 727521) e online su www.vivaticket.com

Pisa: Biglietti Intero €15,00 Ridotto €12,00, under30 €5,00 acquistabili alla Biglietteria del Teatro Verdi di Pisa (tel. 050 941188) e online su www.vivaticket.com

Cremona: Biglietti da €12,00 a €30,00 acquistabili alla Biglietteria del Teatro Ponchielli (tel. 0372 022.001-02) e online su www.vivaticket.com