Alexanderplatz Jazz Club di Roma, Itinerario Brasile Trio

L’Alexanderplatz Jazz Club di Roma, presenta, giovedì 11 gennaio, Itinerario Brasile Trio.

Il trio é basato su una lunga e consolidata amicizia e collaborazione tra il multi-percussionista Stefano Rossini e i chitarristi Gianluca Persichetti e Massimo Aureli. Sono i musicisti piú accreditati in Italia per la divulgazione e diffusione della musica brasiliana, particolarmente attivi anche nel campo didattico.

Insegnano e realizzano seminari, workshop, e docenze dedicati alla musica brasiliana anche in campo istituzionale. Hanno collaborato con alcuni fra i piú importanti strumentisti brasiliani, Sergio Galvao, Guinga, Robertinho Silva, Irio De Paula, Luis Agudo, Joao Donato, Daniela Spielmann, Christianne Neves, Antonio Guerra…Quella del trio é una musica altamente spettacolare che apre lo sguardo anche alla contaminazione e al “Brasilian jazz”, e rende la musica brasiliana uno dei linguaggi piú ricercati nell’attuale panorama musicale.Hanno partecipato nei seguenti Festival e Rassegne::Teatro Mancinelli nell’ambito della manifestazione “Lotta contro l’A.I.D.S.”, Orvieto, 2000;“Concerti in Fiera”, Fiera di Rimini, Rimini, 1999; – “Enzimi 2000 – live jazz club”, Roma, 2000; – “Festival Ekim 2000”, Konser Salonu, Instambul, 2000; – “Alexander Platz – live jazz club”, Roma, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007; – Stagione Concertistica dell’ ”Estate Abbruzzese”, Teramo 2002; – “Christmas Village”, con il Patrocinio della Regione Lazio e del Comune di Roma e dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Roma, Manifestazione per il Natale, 2003; -Rassegna Jazz al “Bizeffe”, Firenze, 2004; – Rassegna Jazz a Orvieto, “Al San Francesco Jazz Club”, Orvieto, 2004; – I°, II°,III°, IV° Edizione “Rassegna Festival Itinerario Brasile”, Giardini Villa Torlonia, Frascati, 2004, 2005, 2006 e 2007; – “II° Festival Internazionale della Chitarra”, Città di Genzano, 2005; – “II° Festival Internazionale della Chitarra”, Città di Monterotondo, 2007, Reichenberg Guitar Masters 2013, Jazz Club Alexander Platz Roma 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 – “Incontri in Jazz” Palazzo Merulana Roma festival 2018 – Etruria Guitar Festival 2021.

Info e prenotazioni: 06 86781296 (Dopo le 18)

349 977 0309 (WhatsApp)

prenotazioni.alexanderplatz@gmail.com

www.alexanderplatzjazz.com

Giovedì 11 gennaio 2024 ore 21,00

ITINERARIO BRASILE TRIO

Massimo Aureli, chitarra

Gianluca Persichetti, chitarra

Stefano Rossini, percussioni