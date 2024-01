Auditorium Parco della Musica, Libri come Umanità

Torna all’Auditorium, dal 22 al 24 marzo, Libri Come, la festa del Libro e della Lettura.

Incontri, lezioni, dialoghi, spettacoli, mostre con tanti nomi della letteratura italiana e mondiale. Il tema scelto per questa quindicesima edizione è Umanità.

Una parola semplice e potente eppure piena di contraddizioni e di significati diversi e nuovi. Proprio nel momento in cui vecchi e nuovi conflitti ci chiedono di rafforzare la nostra capacità di restare umani, la natura della parola sembra erosa da più lati, quello tecnologico, quello naturale, quello più intimo e universale. Umanità si rivela una parola in movimento, non da erodere ma da estendere per metterci all’altezza delle sfide del nostro tempo

I primi nomi internazionali: Julian Barnes, Etgar Keret, Azar Nafisi, Ottessa Moshfegh, Andrej Kurkov, Boris Belenkin, Selby Wynn Schwartz, Gohar Homayounpour e molti altri ancora

La tradizionale mostra di fumetti sarà quest’anno affidata a Maicol & Mirco

LIBRI COME

UMANITA’

XV edizione

Dal 22 al 24 marzo 2024

Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

A cura di Michele De Mieri, Rosa Polacco, Marino Sinibaldi