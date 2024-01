IL CARNEVALE DI CASTROVILLARI – dal 1635

66° CARNEVALE DI CASTROVILLARI

E FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FOLKLORE

dal 3 al 13 febbraio 2024

PRESENTAZIONE PROGRAMMA E CONSEGNA PREMIO CARNEVALE

Castrovillari. Saranno le “Tenute Ferrocinto” di Castrovillari, dove si trovano i vitigni più rappresentativi e autoctoni del territorio, la location per presentare il programma del 66° Carnevale di Castrovillari e Festival Internazionale del Folklore, evento organizzato dalla Pro loco cittadina in collaborazione con la locale Amministrazione Comunale.

Oltre cento gli appuntamenti che saranno svelati in conferenza stampa Venerdì 26 gennaio 2024, alle ore 17.00 Re Carnevale (Rosario Rummolo) brinderà nella barricata delle Tenute Ferrocinto per dare inizio all’edizione 2024 dell’evento carnascialesco.

Saranno presenti la Quaresima, Martina Aloisio, e nelle vesti di Organtino, Camillo Maffia.

Durante la serata verrà consegnato il “Premio Carnevale” XX edizione, al regista e attore internazionale, Giuseppe Bonifati, al Dirigente d’Impresa, Nuccio Caffo e al giornalista, Capo Redattore Tgr Rai Calabria, Riccardo Giacoia.

Il Premio, istituito dalla consulta scientifica della Pro Loco e realizzato dal noto orafo Michele Affidato, viene assegnato ogni anno a personalità calabresi operanti nel mondo della cultura, spettacolo, politica, arte e economia, che con il loro operato rendono onore e portano alla ribalta della cronaca nazionale ed internazionale, la loro terra di origine.

Dopo i saluti del presidente della Pro Loco Eugenio Iannelli e del sindaco di Castrovillari, Mimmo Lo Polito, il direttore artistico, Gerardo Bonifati, illustrerà il programma. A seguire gli interventi delle autorità presenti.

Per chi volesse sostenere l’evento, lo può fare attraverso la “Lotteria del Carnevale”

Il Carnevale di Castrovillari, è organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con la locale Amministrazione Comunale, la Regione Calabria, il Parco Nazionale del Pollino, la BCC Mediocrati, la Gas Pollino, la Provincia di Cosenza, il MIBACT, la F.I.T.P., lo IOV, l’EPLI, il Comitato difesa consumatori, I.G.F. sostenuta da numerosi sponsor privati, impreziosita dai brand Miss Italia, Repubblica Italiana, e Castrovillari Città Festival.