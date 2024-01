IL POMERIGGIO PIÙ BELLO DI SEMPRE è l’EP d’esordio di IADO

Disponibile dal 12 gennaio su tutte le piattaforme digitali “Il pomeriggio più bello di sempre”, EP d’esordio dell’artista barese IADO. L’EP nasce dal sodalizio di IADO con Milella; i due insieme sono autori e “pensatori” del lavoro nonché fratelli di una vita. ASCOLTA L’EP: https://spoti.fi/3tZ72wV “Il pomeriggio più bello di sempre” è il ritratto autobiografico di IADO (Donato Iacovelli): cinque brani intensissimi dal potente stile pop-cantautorale che ne racchiudono la prima raccolta. Già dal primo ascolto si evince la comunicatività dell’interpretazione e la ricercatezza del suono e la cura delle parole, dove l’amore è sempre protagonista. “Ti regalerò il pomeriggio più bello di sempre in cui senza sfiorarci. Avremo vissuto i ricordi più belli insieme. Solo con delle foto.” – IADO. CREDITS

Testi: Donato Iacovelli (IADO), Michelangelo Milella (Milella)

Musica e produzione: Milella, eccetto “Il pomeriggio più bello di sempre” di Milella e Walter Nuzzo e “Sdolcinato” di Walter Nuzzo.

Registrazione mix mastering: Walter Nuzzo

Copertina: Antonio Racano TRACKLIST Il pomeriggio più bello di sempre Non basta Parigi da bere Non posso perdere Sdolcinato DESCRIZIONE TRACK BY TRACK Il pomeriggio più bello di sempre – È l’Intro e la “concept description”. Ogni singolo istante degno di emozione è conservato maniacalmente dentro testa e penna. Ora è il momento di cantarlo a tutti. Non basta – Descrizione “in pasta” di una relazione che non può e non deve accontentarsi. Non basta mai se non basta. Tutto il tormento con parole gentili per l’addio. Parigi Da Bere – Pensata e prodotta come la “pop hit”, rivela una scorribanda amorosa tra i profumi di panetteria parigina. La Senna è nelle vene. Non posso perdere – IADO prende tutta la scena con una la sua introduzione dettagliata. Ogni frase è quello che vive e quello che prova. Sempre ostinato a quell’amore, gioco a cui non può perdere. Sdolcinato – Il brano più evocativo per la chiusura dell’EP. Dolcemente cantata : “Se ci sei te, dammi il coraggio che mi manca”, “Trema la voce ma con il cuore non insisto”. L’essere Sdolcinato è la condanna che salva. CHI È IADO?

“Una carriera di cover live sotto la doccia, una vita emotional pop”.

Bari, 18.08.1994. Leone Ascendente Leone.

Dopo una carriera di cover live sotto la doccia, IADO si approccia alla scena musicale barese ad inizio 2014. Nel Gennaio 2018 pubblica il suo primo singolo che seguirà il disco di demo “Apnea” rilasciato nel 2019. Dopo una sosta riorganizzativa del progetto il 3 Marzo 2023 esce il singolo “Non Posso Perdere” in collaborazione col fratello di una vita MILELLA. Pezzo vicino alle sonorità del pop italiano che si ascolta in radio. Alle porte dell’estate 2023 IADO conta oltre 150 live in 2 anni, avviato nella carriera di performer annuncia l’uscita del suo secondo singolo “Parigi Da Bere”, per il 23 Giugno 2023. Il 12 gennaio 2024 esce “Il pomeriggio più bello di sempre”, EP d’esordio di IADO.