DHAKIRA | Teatro Pime di Milano

Una storia che immagina Anna Frank e Amin, un ragazzino migrante, nella stessa stanza. Due vite lontane che raccontano la medesima storia reiterata nel tempo.

Sabato 27 gennaio, ore 21.00, Teatro Pime di Milano – via Mosè Bianchi 94

Acquista qui i tuoi biglietti

“Coloro che dimenticano il passato sono condannati a ripeterlo” – così è scritto all’ingresso del campo di concentramento di Dachau. Forse oggi potremmo aggiungere che anche chi dimentica il presente è condannato alla stessa fine.

Con coraggio, lo spettacolo ideato da Polveri di Scena, accosta due vite lontane nel tempo ma vicine nello sforzo di sognare e immaginare un futuro diverso.

Stupore e rabbia, dolore e gioia, incredulità e speranza sono le note che insaporiscono i dialoghi. Attraverso gli occhi di due adolescenti emergerà l’importanza di restare umani per non ricadere con superficialità negli stessi errori. Tuttavia, è proprio tramite la spensieratezza dei due protagonisti che si delineerà la strada per ritornare a sperare in un mondo migliore.

DHAKIRA

A cura di Polveri di Scena

Regia e drammaturgia Lorenzo Capineri

Attori Alessio Gigante, Karin Rossi, Pier Paolo D’Alessandro

Luci Emanuele Cavalcanti

Coreografie Cecilia Maresca

Organizzazione generale Agnese Zappin