Il teatro fa il suo giro Tre teatri una grande stagione

Bugie, verità e complotti a confronto nello spettacolo di Zona Franca.

Il 20 gennaio alle ore 21 al Cinema Teatro Iris di Dronero per Zona Franca, stagione teatrale organizzata da Santibriganti Teatro nei Teatri Civici di Caraglio, di Busca e di Dronero, andrà in scena Complotto Doppiocomplotto Controcomplotto, ovvero come imparai a credere a tutto e a non fidarmi di nessuno della Compagnia Teatrale Zona Grappa Teatro. Lo spettacolo vede in scena Andrea Castellini, Luca Occelli e Angelo Scarafiotti con un testo originale dello stesso Scarfiotti.

Un bugia fa in tempo a viaggiare per mezzo mondo mentre la verità si sta ancora allacciando le scarpe.

Mark Twain

Siamo davvero stati sulla luna? La terra è sferica o piatta? Per quale motivo sono crollate le Twin Towers? Stanno irrorando il cielo con composti tossici? Da quando l'immenso parco informazioni presente sulla rete è diventato accessibile a miliardi di persone questo tipo di domande hanno cominciato a circolare con maggiore frequenza generando risposte diverse più o meno credibili che hanno nel tempo riscosso grande successo. E non importa quanto possano apparire fantasiose o bizzarre, l’importante è che smontino e confutino ciò che conosciamo come accaduto certamente dando così libero sfogo a alla più sfrenata immaginazione capace di fare resuscitare i morti o di scorgere manine aliene per giustificare ogni progresso umano.

Lo spettacolo invita lo spettatore ad intraprendere un viaggio comico tra assurdità antiscientifiche, cecità selettiva e superstizioni e sulle meraviglie del succo di limone e bicarbonato.

Sabato 20 gennaio ore 21

Cinema Teatro Iris, Piazza Martiri 5, Dronero (CN)

Testo di Angelo Scarafiotti

Con Andrea Castellini, Luca Occelli e Angelo Scarafiotti

Produzione Zona Grappa Teatro

La stagione teatrale 2024 “Zona Franca” dei Teatri Civici di Caraglio, Busca e Dronero, organizzata da Santibriganti Teatro, è stata realizzata con il sostegno dei Comuni di Caraglio, Busca e Dronero, della Fondazione CRC della Fondazione CRT e della Regione Piemonte.

In collaborazione con Torino Fringe Festival, In-Box Verde, ARCI, Terres e Teatranza.

Santibriganti Teatro aderisce al Comitato Emergenza Cultura.

