Per grandi e Puccini

spettacoli per famiglie

Domenica 14 gennaio ore 16.45

Pupi di Stac

LA BELLA E LA BESTIA

di Enrico Spinelli

regia di Pietro Venè

burattini originali di Laura Landi

adattamento dei personaggi di Beatrice Carlucci

costumi di Cristina Bacci

scenografie di Enrico Guerrini

musiche di Enrico Spinelli

La storia è presentata dalla Strega in persona che narra un fatto accadutole. Il mercante

Arturo, vedovo, ha tre figlie: le due grandi pensano ai vestiti ed alle feste, la più giovane,

Belinda, gentile e affettuosa, manda avanti la casa. Gli affari conducono Arturo, con il fido

e simpatico servitore Berto, al porto di Livorno. Le sorelle chiedono al padre doni costosi,

Belinda si accontenta di una rosa. Tornato a casa il padre ha dimenticato il fiore ed entra in

un giardino disabitato. Un orribile mostro gli appare e in cambio della rosa rubata chiede la

figlia in sposa. Belinda, rassegnata al proprio destino, va dal Mostro e ne accetta la

compagnia senza repulsione; in virtù di questo la Bestia diviene un bellissimo principe che

le racconta di essere stato incantato senza un vero perché. Ecco la strega che spiega di

essersi sbagliata; voleva punire Arturo che non accettava di sposarla ma aveva diretto

l’incantesimo verso il Principe, nella casa accanto. Il lieto fine, con l’intervento di Berto e

l’immancabile bastone, vedrà trionfare l’amore e la giustizia.

età consigliata dai 4 ai 10 anni

durata 55 minuti

Biglietti:

posto unico numerato € 8,00

esclusi diritti di prevendita

La biglietteria è aperta ogni giovedì, venerdì e sabato dalle ore 16.00 alle ore 19.00 e

un’ora prima dell’inizio degli spettacoli.

Biglietti in vendita nel circuito regionale Box Office/Ticketone

Acquisto on line su www.teatropuccini.it

INFORMAZIONI: 055.362067 055.210804

Stagione Teatrale 2023/2024_Per grandi e Puccini

Teatro Puccini

Via delle Cascine 41

50144 Firenze

www.teatropuccini.it – info@teatropuccini.it – www.facebook.com/teatro.puccini