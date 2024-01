Il tour “Diego Basso Plays Queen” riparte in tutta Italia

Dopo il grande successo degli ultimi appuntamenti live, parte nel 2024 il tour “Diego Basso Plays Queen” per 6 date in tutta Italia all’insegna della musica dei Queen.

Il Maestro Diego Basso, con l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana e le voci soliste di Art Voice Academy, Sonia Fontana, Giuseppe Lopizzo, Claudia Ferronato, Barbara Lorenzato, Anna Danieli, Lorenzo Menegazzo, porterà in scena in un live, le iconiche musiche dei Queen arrangiate per la grande orchestra accompagnate dalla voce lirica del soprano Claudia Sasso e dalle performance soliste di Manolo Soldera.

Tra i brani proposti non mancheranno gli inni rock Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, We Are the Champions, le canzoni d’amore Somebody to love e These are the day of our lives e The Show Must go on.

Diego Basso Plays Queen apre con un’ouverture esclusivamente musicale

La novità di questo tour risiede nell’apertura di ogni concerto con un’ouverture esclusivamente musicale, creata e firmata personalmente dal Maestro Diego Basso: un preludio emozionante che anticiperà e introdurrà gli spettatori ai brani senza tempo dei Queen.

“Diego Basso Plays Queen” è uno spettacolo musicale dal vivo che va oltre la semplice esecuzione, offrendo una reinterpretazione appassionante e sempre nuova dei capolavori dei Queen. Un’esperienza unica che promette di immergere il pubblico in un viaggio straordinario attraverso la maestria musicale dell’iconico gruppo britannico.

Diego Basso Plays Queen. Le date dei tour

28 febbraio – Palazzo Del Turismo, Jesolo (VE)

8 marzo – Nuovo Teatro Verdi, Montecatini (PT)

9 marzo – Teatro Civico, Vercelli (VC)

12 marzo – Teatro Nuovo, San Marino

15 marzo – PalaUnical Teatro, Mantova (MN)

17 marzo – Teatro Lyrick, Assisi (PG)

La passione del Maestro Diego Basso per la musica dei Queen risale fin dalla giovane età, prima come giovane fan e poi, nel corso della sua carriera musicale, come studioso ed estimatore dei brani scritti da Freddy Mercury e Brian May con cui ha collaborato. Ha diretto il tributo ai Queen nella serata finale del 70° Festival di Sanremo con il tenore Vittorio Grigolo e diretto concerti con la partecipazione di Kerry Ellis e Marc Martel, la voce di Freddie Mercury nel film Bohemian Rhapsody.

La passione del Maestro Diego Basso per la musica dei Queen

«Portare sul palco le straordinarie composizioni dei Queen è sempre un’emozione unica – afferma Diego Basso – Lo spettacolo che abbiamo preparato presenta un’inedita interpretazione rock sinfonica dei brani immortali dei Queen, mantenendo il massimo rispetto per l’originale. Si tratta di una selezione accurata dei pezzi che hanno scritto la storia del rock, toccando il cuore non solo dei fan, ma di tutti coloro che amano la musica. Con questa performance, desideriamo condividere il nostro modo peculiare di vivere la loro straordinaria musica».

Il tour 2024 “Diego Basso Plays Queen” è una produzione ICONA e AVA Sound Live Music.

Biglietti disponibili sul circuito ticketone