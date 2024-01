Teatro Arcobaleno, Speciale Epifania con Cinderella Swing – La favola ancora da raccontare

Una speciale Epifania al Teatro Arcobaleno di Roma, sabato 6 e domenica 7 gennaio, con Cinderella Swing, la favola ancora da raccontare, scritto da Alessandro Carvaruso, regia di Alessandro Carvaruso e Eric Fidelio, con Alessandra De Pascalis e con Francesco Lappano, Federico Pappalardo, Sara Colafranceschi, Andrea Lami, Arianna Di Claudio, Elisa Franchi, Giulia Tamburrini, Rossella Ambrosini, musiche Giovanni Zappalorto e Federico Pappalardo. Madrina Zoe Valerio.

La favola di Cenerentola chi non la conosce? Cosa sarebbe successo se …fosse nata nei primi anni del 1900? Quale principe avrebbe trovato) Come sarebbe stata la Fata madrina? Un’emozionante rivisitazione della favola originale in commedia musicale proiettata in un’epoca diversa, dove coreografie, canzoni da vivo e personaggi esilaranti saranno lo sfondo perfetto per un pomeriggio pieno di risate, romanticismo e magia! Uno spettacolo per tutta la famiglia, per trascorrere insieme, grandi e piccini, le feste dell’Epifania!

Sabato 6 gennaio Festa della Befana! Riffa con sorprese e dolcetti!

Costo biglietti Bambini € 10,00 (fino a 12 anni) – Adulti e ragazzi (sopra i 12 anni) € 15,00

INFO E PRENOTAZIONI

TEATRO ARCOBALENO

Via F. Redi 1/a – 00161 Roma

Tel./ Fax 06.44248154 – Cell. 320.2773855

e-mail: info@teatroarcobaleno.it – sito: www.teatroarcobaleno.it