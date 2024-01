Teatro de’ Servi, L’uomo, la bestia e la virtù

Dall’1 al 4 febbraio il palcoscenico del Teatro de’ Servi accoglie L’UOMO, LA BESTIA E LA VIRTU’, il classico di Pirandello con la regia di Luca Ferrini.

L’uomo è la prima maschera, quella del professor Paolino che nasconde sotto il suo ostentato perbenismo la tresca con la signora Perella, che indossa la maschera della virtù: quella cioè di una morigerata e pudica madre di famiglia praticamente abbandonata dal marito, capitano di marina che appare agli occhi della gente con la maschera della bestia: convive con una donna a Napoli e, nelle rare occasioni in cui incontra la moglie rifiuta, con ogni pretesto, di avere rapporti con lei.

La commedia in maschera potrebbe proseguire con piena soddisfazione di tutti se il destino e il caso non intervenissero a far cadere le false apparenze. La signora Perella rimane infatti incinta a opera del professor Paolino che dovrà, al di là di ogni morale, rimettere in piedi l’ipocrita buon ordine borghese: dovrà convincere tutti che la signora Perella è rimasta incinta in una delle rare occasioni dal marito e quindi dovrà far sì che il recalcitrante capitano abbia almeno un rapporto sessuale con sua moglie.

INFORMAZIONI GENERALI

Teatro de’ Servi

Via del Mortaro, 22 | 00187 Roma

Per informazioni e biglietti:

tel. 06.6795130 | info@teatroservi.it

Orari spettacoli:

ore 21; domenica ore 17:30

Biglietti: 25 euro

AltAcademy

presenta

L’UOMO, LA BESTIA E LA VIRTÙ

di Luigi Pirandello

regia di Luca Ferrini

con Alessandra Mortelliti, Luca Ferrini, Marco Cavallaro, Paolo Roca Rey, Chiara Del Francia, Antonia Di Francesco, Denis Persichini e Ludovico Colonna

DALL’1 AL 4 FEBBRAIO

TEATRO DE’ SERVI- ROMA