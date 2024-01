Cabaret il Musical

Al Teatro Europauditorium di Bologna è andata in scena la nuova versione di uno dei

musical più amati di tutti i tempi, Cabaret. Prodotto da Fabrizio Di Fiore Entertainment con

la compagnia Roma City Musical, lo spettacolo vanta la regia di Arturo Brachetti e

Luciano Cannito.

Tratto dal romanzo di Christopher Isherwood, Cabaret ci riporta indietro nella fumosa e

spettacolare Berlino degli anni ’30 all’alba dell’ascesa del nazismo. Vincitore di otto Tony

Awards, è considerato un classico del teatro musicale. Nella memoria di tutti anche il

fortunatissimo adattamento cinematografico di Bob Fosse. Ed è proprio alle atmosfere

cinematografiche che s’ispira la doppia regia di Brachetti/Cannito, piena di effetti speciali e

serrati cambi scenografici.

La lucente e spettacolare capitale tedesca degli anni ’30 riluce in tutto il suo splendore nel

Kit Kat Klub, dove maestro di cerimonie è lo stesso, fantasmagorico Arturo Brachetti, che

interpreta il carismatico ruolo colorandolo delle sue magiche e uniche trasformazioni. In

controtendenza rispetto all’epoca buia in cui stava per precipitare la metropoli e la

Germania tutta, il club propone intrattenimento fino a notte fonda, a brillare di più è Sally

Bowles (Diana Del Bufalo), primadonna inglese che s’innamora perdutamente dello

squattrinato scrittore americano Cliff Bradshaw, in Europa per cercar fortuna.

Dai divertimenti notturni si passa a un clima di sempre più crescente tensione, gli ebrei

vengono dapprima allontanati e poi relegati nei ghetti, amicizie si rompono per divergenze

ideologiche, fino all’inevitabilmente tragico finale.

Questa versione di Cabaret rispetta profondamente i temi e le atmosfere originali,

coniugando il clima dell’epoca a una caratterizzazione dei personaggi principali che non

rimane sullo sfondo. Un plauso speciale al già citato Brachetti per la sua interpretazione

puntuale e profonda, soprattutto sul finale. Diana Del Bufalo è una Sally forse un pelino

leggera ma piena di personalità, che esplode come un fiume nell’iconico brano che da il

titolo al musical. In perfetta armonia e contesto anche l’ensemble di ballerini, che regalano

godibilissime performance arricchite dalla musica dal vivo, eseguita dai musicisti in scena.

Erika Di Bennardo