Teatro Olimpico, Pippi Calzelunghe il musical

Una commedia musicale perfetta per trascorrere una serata a Teatro in famiglia: dal 30 gennaio all’11 febbraio, il Teatro Olimpico di Roma ospita lo spettacolo Pippi Calzelunghe, da un’idea di Gigi Proietti.

Pippi Calzelunghe il Musical nasce da un’idea di Gigi Proietti, più che un’idea, un’intuizione: regalare al pubblico un’edizione “dal vivo” di una delle eroine più amate di tutti i tempi. Quella intuizione diventa realtà.

Nata dalla penna di Astrid Lindgren, la celebre favola si trasforma in uno spettacolo dai tratti unici, grazie alla versione italiana di Sagitta Alter e Carlotta Proietti e alla regia di Fabrizio Angelini.

Un cast di attori, cantanti, ballerini-acrobati racconterà sul palco la storia di Pippi, un’icona senza tempo. Ritroveremo le sue inconfondibili treccine rosse, le lentiggini e i coloratissimi look che hanno fatto sognare intere generazioni. Non mancheranno in scena i suoi fedeli compagni di viaggio: l’adorabile cavallo a pois chiamato Zietto e Nilsson una stravagante scimmietta.

Ribelle, anticonformista e allergica alle regole, Pippi regalerà a tutti una lezione che suona più o meno così: l’indipendenza, il potere di sognare ad occhi aperti, la capacità di dare al denaro un’importanza relativa e il valore dell’amicizia rendono bella la vita, assai più dei vestiti eleganti e del galateo da salotto.

Uno spettacolo vivace e esuberante: acrobazie, colpi di scena, tanta tanta musica; i costumi accuratissimi e raffinati e l’elegante allestimento sono firmati da Susanna Proietti.

Ma Pippi Calzelunghe il Musical è anche qualcosa di più. È il sentimento delicato che vi porterete nel cuore alla fine dello spettacolo: quella tenerezza che in fondo non è l’unica arma veramente potente per vivere felici?

POLITEAMA S.R.L.

Direzione artistica Nicola Piovani

presenta

di Astrid Lindgren

Dal 30 Gennaio all’11 Febbraio

Roma – Teatro Olimpico

Da un’idea di GIGI PROIETTI

Traduzione e adattamento

Sagitta Alter e Carlotta Proietti

Regia e coreografie

Fabrizio Angelini

Regista collaboratore

Gianfranco Vergoni

Rielaborazione scenica e costumi

Susanna Proietti

Direzione musicale

Giovanni Monti

La voce del Signor Nilsson è di Gianfranco Vergoni

Light designer

Umile Vainieri

Progetto fonico

Daniele Patriarca

Direzione tecnica

Stefano Cianfichi

Ufficio stampa

Cinzia D’Angelo

Organizzazione generale

Alessandro Fioroni

Personaggi e interpreti:

Margherita Rebeggiani

Pippi Calzelunghe

Fabrizio Scuderi

Ciccio/Pirata Seppia

Ermenegildo Marciante

Scasso/ Pirata Occhio di Triglia

Gabriele Manfredi

Tommy

Caterina Fontana

Annika

Antonella Civale

Signorina Taccola/Carmencita

Roberto Fazioli

Capitano Calzelunghe/Direttore del circo

Martin Loberto

Kling/ un Clown

Federico Tolardo

Klang/un Clown

Lara Balbo

Maisha /Marianne/Pirata Perla

Francesco Trasatti

Signora Facalacca/Muscolo Bill/ Pirata Pisellino

Matteo Milani

Zietto/Pirata Chef Tonno

Lorenzo Iacuzio

Zietto/Pirata Moscardino