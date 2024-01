Accademia di Santa Cecilia, al via Puccini 100

Nell’anno del 100° anniversario della morte di Giacomo Puccini (Lucca 1858-Bruxelles 1924) Michele dall’Ongaro, Presidente-Sovrintendente dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, compositore, musicologo, conduttore radiofonico e televisivo, guiderà il pubblico all’ascolto dell’integrale delle opere pucciniane con incontri ricchi di esempi musicali, filmati e documenti. I dodici incontri avranno luogo in Spazio Risonanze (ore 11.30, Auditorium Parco della Musica) tra il 28 gennaio e il 15 dicembre del 2024 e ripercorreranno, con numerosi riferimenti al testo del libretto e ai momenti chiave delle vicende, le note, le parole, le polemiche e i segreti di titoli tra i più amati e presenti nei cartelloni di tutto il mondo.

Il primo incontro in programma il 28 gennaio (Auditorium Parco della Musica, Spazio Risonanze) è dedicato a Manon Lescaut, dramma lirico in quattro atti per undici voci, coro e orchestra, su libretto di Ruggero Leoncavallo, Marco Praga, Domenico Oliva, Luigi Illica e Giulio Ricordi dal romanzo L’historie du Chevalier des Grieux et de Manon Lescaut di Antoine Francois Prévost d’Exciles. La première ebbe luogo al Teatro Regio di Torino il 1° febbraio del 1893 e raccolse ovazioni trionfali e ben presto l’opera si impose anche in altri teatri italiani, europei e statunitensi. Per la sua composizione, l’autore attinse anche ad alcune partiture precedenti, per esempio il Quartetto in re minore (1880-83), la lirica “Mentia l’avviso” del 1883, la Messa a quattro voci del 1880 e il Quartetto Crisantemi.

Il secondo incontro seguirà la settimana successiva, domenica 4 febbraio alle ore 11.30, ed è dedicato a Le Villi, opera eseguita nel maggio 1884 al Teatro dal Verme di Milano ed esordio operistico del compositore lucchese.

Il 20 ottobre è in programma un appuntamento speciale in occasione dell’apertura della Stagione sinfonica 2024-2025 che si inaugurerà lunedì 21 ottobre 2024 (con repliche il 24 e 26 ottobre) con Tosca, opera in tre atti per nove voci, coro e orchestra su libretto di Illica e Giacosa, eseguita per la prima volta al Teatro Costanzi di Roma il 14 gennaio del 1900 e che di fatto inaugurò il Ventesimo secolo. “Si dovrà pur trovare il coraggio – affermò Fedele D’Amico – di nominare Tosca nella lista che comprende Salome, Elektra, Wozzeck: cronologicamente, verrebbe al primo posto”.

PUCCINI 100

Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone – Spazio Risonanze, ore 11.30

Manon Lescaut 28 gennaio 2024

Le Villi 4 febbraio 2024

Edgar 11 febbraio 2024

La Bohème 18 febbraio 2024

Madama Butterfly 25 febbraio 2024

La fanciulla del West 3 marzo 2024

Tosca 20 ottobre 2024

La Rondine 27 ottobre 2024

Il Tabarro 10 novembre 2024

Suor Angelica 17 novembre 2024

Gianni Schicchi 1° dicembre 2024

Turandot 15 dicembre 2024

