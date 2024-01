Nel Teatro Tito Schipa di Gallipoli

la Prima Nazionale dello spettacolo lirico-teatrale su “Tosca”

per la regia di Agostino De Angelis

Il 25 Gennaio prossimo alle ore 19.00 uno straordinario appuntamento culturale, come Prima Nazionale, dedicato ad una delle più famose Opere liriche del ‘900 italiano, sarà realizzato nel suggestivo scenario e contenitore culturale della Città di Gallipoli, il Teatro Tito Schipa.

L’evento sarà la messa in scena dello Spettacolo Lirico-Teatrale-Multimediale “E Lucean le Stelle” liberamente tratto da Tosca di Giacomo Puccini, per la regia di Agostino De Angelis, organizzato dalla direzione artistica del Teatro Tito Schipa, dall’Associazione Culturale ArcheoTheatron e la partecipazione del Comune di Gallipoli; l’evento è inserito nel Progetto “©Theater-Opera Pocket” ideato dallo stesso De Angelis con il tenore Fabio Andreotti e curatrice Desirée Arlotta, proposto al pubblico in occasione del centenario della morte di Giacomo Puccini e dell’assegnazione dell’Unesco all’Opera Lirica come bene immateriale dell’umanità.

L’idea del regista è quella di realizzare un evento completo tra recitazione e canto, dove la storia di Tosca, estratta dall’omonimo dramma di Victorien Sardou e la cornice storica realistica del dramma in prosa, vengano semplificati e narrati riprendendo lo stile del “recitar cantando” così come avveniva nell’antichità dove la tragedia veniva messa in scena in forma recitata e cantata.

Lo spettacolo che si concentrerà sulle vicende del triangolo Scarpia – Tosca – Cavaradossi, e sul dramma dell’amore perseguitato, sarà qualcosa di completamente innovativo anche per la scelta dell’utilizzo del luogo e della multimedialità.

Il Direttore del Teatro, Achille Maggino ha voluto fortemente la prima nazionale proposta dal regista, considerando l’evento culturale di assoluto pregio e di inedita messa in scena e soprattutto per la caratura degli artisti coinvolti: Mario Cavaradossi sarà interpretato dal tenore Fabio Andreotti e Floria Tosca dal soprano Maria Tomassi, Scarpia dall’attore Agostino De Angelis e l’accompagnamento al pianoforte del M° Rosalba Lapresentazione. In scena la partecipazione di

Laura De Vita nel ruolo del pastorello e voce narrante e di Emanuele Greco nel ruolo del sacrestano.

I Biglietti sono disponibili presso il Botteghino del Teatro in Corso Roma 146, Gallipoli aperto tutti i giorni dalle 17:30 alle 22:00. Tel. 0833 1692019 prenotazioni@teatrotitoschipa.it oppure online su:

www.ciaotickets.com, www.teatrotitoschipa.it,