ZONA FRANCA Stagione teatrale 2023-2024

Principesse ribelli e parità di genere per i più piccoli a Zona Franca.

Il 14 gennaio alle ore 16:30 al Teatro Civico di Busca riparte Zona Franca, stagione teatrale

organizzata da Santibriganti Teatro nei Teatri Civici di Caraglio, di Busca e di Dronero, con lo spettacolo Storie incartate di principesse ribelli, per la rassegna “A Teatro e poi Merenda”

dedicata alle famiglie. Lo spettacolo è prodotto da Fondazione Aida, scritto e diretto da Pino

Costalunga e interpretato da Elisa Lombardi.

Storie incartate di principesse ribelli è una fiaba-spettacolo divertente e leggera che con grande fantasia affronta il tema antico ma attualissimo della parità di genere. Una storia che vuole suggerire al pubblico dei bambini e delle bambine l’importanza di non avere pregiudizi invitandoli a perseguire con fermezza l’affermarsi pieno dell’uguaglianza tra maschio e femmina per poter così superare insieme i tanti – e spesso stupidi e pericolosi – stereotipi legati al genere.

Tutti i personaggi delle fiabe hanno dei ruoli ben precisi, dai quali è difficile uscire: il Principe ha sempre qualche tesoro da trovare oppure qualche Principessa da salvare e lei, la Principessa di turno, deve sempre stare zitta e buona ad aspettare il Principe che la venga a liberare o a svegliare, con un bacio, da un sonno stregato e fatale. Ma ecco che nella nostra storia arriva l’Aggiustafiabe, che ha il potere non solo di aggiustare le fiabe dimenticate e perdute nei vecchi libri rovinati dalla muffa a dai tarli, ma ha pure gli attrezzi per modificarle, come in una scatola di costruzioni, assieme ai ruoli e ai destini dei personaggi. Ed è così che le nostre Principesse delle Fiabe diventano davvero delle “terribili ragazze ribelli” che hanno voglia di prendere in mano la loro vita per guidarla e plasmarla in prima persona, senza starsene là ad aspettare, magari addormentate, come è stato insegnato loro da una tradizione antica di stampo paternalista e maschilista, il Principe di turno che le possa svegliare. Perché ogni Principessa ha il diritto di guidare il proprio futuro come e dove più le piace. È per questo che nella nostra Fiaba sarà la Principessa ad affrontare mille avventure per trovare il Principe perduto, toccherà proprio a lei sconfiggere il Drago con le armi dell’intelligenza e liberare il Principe prigioniero, e se poi sarà lei a volere il classico finale da fiaba, con il matrimonio fastosissimo per diventare Regina, ebbene, sarà così! Ma se vorrà un finale diverso, sarà lei e solo lei a sceglierlo, in piena autonomia e libertà, senza costrizione alcuna.

Le scenografie rigorosamente in cartone sono state disegnate da Stefano Zullo e realizzate dal team di TODO Talent Cardboard, realtà veronese specializzata nella costruzione di innovativi giochi in cartone realizzati anche con il supporto di persone con disabilità, favorendo così un processo di formazione e inclusione nell’attività professionale.

Storie incartate di principesse ribelli

Domenica 14 gennaio ore 16:30

Teatro Civico, Piazzetta del Teatro 1, Busca

Testo e Regia Pino Costalunga

Con Elisa Lombardi

Idea Scenografica Stefano Zullo

Scenografia realizzata in collaborazione con TODO Talent Cardboard

Fondazione AIDA

La stagione teatrale 2024 “Zona Franca” dei Teatri Civici di Caraglio, Busca e Dronero, organizzata da Santibriganti Teatro, è stata realizzata con il sostegno dei Comuni di Caraglio, Busca e Dronero, della Fondazione CRC della Fondazione CRT e della Regione Piemonte.

In collaborazione con Torino Fringe Festival, In-Box Verde, ARCI, Terres e Teatranza.

Santibriganti Teatro aderisce al Comitato Emergenza Cultura.

