Matilde Morselli Associazione Culturale Jazz Club Ferrara Ministero della Cultura, Regione Emilia–Romagna, Comune di Ferrara, Endas Emilia-Romagna Ferrara in Jazz 2023 – 2024 XXV Edizione 26 gennaio – 5 maggio 2024 COMUNICATO STAMPA Domenica 25 febbraio, ore 21:00 [Serico-Tonale] a cura di Istantanea Thunder Tiger Giulio Stermieri, tastiere Nicola Govoni, basso elettrico Fausto Negrelli, batteria Thunder Tiger è un trio dalla matrice fortemente elettrica, formato nel settembre 2022 dal bassista e compositore Nicola Govoni. Il linguaggio della band si muove in molte direzioni, sempre legate tra loro. Jazz, Funk, Hip Hop e Rock si mescolano in un flusso sonoro continuo ed esaltante che allarga i confini delle convenzioni musicali creando una propria cornice chiara e coesa. Thunder Tiger è un laboratorio aperto che riscopre l’essenza del piano trio e lo proietta ai massimi livelli della contemporaneità. Il 12 Gennaio 2024 esce “CRUNCH” l’album di debutto del trio prodotto dall’etichetta“Carta Vetrata” (ed. Brutture Moderne). Il Disco cattura l’anima e l’essenza del loro stile riflettendone la personalità, individualmente e collettivamente. “CRUNCH” racchiude 10 brani originali, selezione di un più ampio e ricco repertorio che la band propone dal vivo. É complicato classificare il sound dei Thunder Tiger in un unico genere, ma è proprio questo che li rende unici ed affascinanti. Le escursioni tastieristiche di Giulio Stermieri, le linee di basso energetiche di Nicola Govoni ed i ritmi incalzanti di Fausto Negrelli si fondono insieme come un unico organismo, muovendosi con grazia tra composizioni che sfidano il genere ed improvvisazioni espansive su un groove implacabile.