ATER Fondazione e la rivista DANZA&DANZA presentano

CORSO DI STORIA DELLA DANZA

Gli intramontabili della danza fra classici e rivisitazioni

Cinque incontri sui protagonisti a cura dei critici di Danza&Danza

Iscrizioni entro il 29 febbraio

Modena, 23 febbraio 2024 – Quarta edizione del corso di Storia della danza realizzato da ATER Fondazione in collaborazione con i critici e gli esperti di Danza&Danza, il ciclo di incontri traccerà un percorso di approfondimento su alcuni dei titoli intramontabili del grande repertorio ottocentesco e novecentesco giunti fino ai giorni nostri attraverso molteplici rivisitazioni.

Il corso, suddiviso in 5 lezioni, ha lo scopo di stimolare conoscenza e curiosità nei confronti della danza classica e contemporanea, per approcciarla a teatro e nei luoghi in cui oggi si presenta, in una prospettiva storica.

Gli incontri si terranno dal 7 marzo all’11 aprile, il giovedì alle ore 18:30 (durata 1h 15 m) online sulla piattaforma Zoom.

Il corso è a pagamento con un contributo per le 5 lezioni di € 40,00, rivolto ad un minimo di 15 allievi fino ad un massimo di 50. Le iscrizioni scadono il 29 febbraio.

Sia l’iscrizione che il pagamento possono essere effettuati tramite Vivaticket: “GLI INTRAMONTABILI DELLA DANZA” (https://www.vivaticket.com/it/ticket/gli-intramontabili-della-danza-fra-classici-e-rivisitazioni-cinque-lezioni-curate-dagli-esperti-di-danza-danza/229794)

Calendario degli incontri

7 marzo 2024

Giselle: ci si sacrifica ancora per amore?

Da Coralli-Perrot ai Kor’sia

relatore Maria Luisa Buzzi

14 marzo 2024

Il Lago dei cigni: questione d’identità

Da Petipa a Preljocaj

relatore Francesca Pedroni

21 marzo 2024

Sacre du printemps: rinascita di un rito

Da Nijinsky a Dewey Dell

relatore Maria Luisa Buzzi

4 aprile 2024

Romeo e Giulietta: il brivido della giovinezza

Da Lavrovskij a Zappalà

relatore Francesca Pedroni

11 aprile 2024

Carmen: seduzione sfrontata e ribelle

Da Roland Petit a Dada Masilo

relatore Maria Luisa Buzzi

Per maggiori informazioni sul corso: https://www.ater.emr.it/it/news/corso-storia-della-danza-2024