Fondazione Musica per Roma, gli eventi dall’11 all’18 febbraio

Al via una nuova settimana di appuntamenti della Fondazione Musica per Roma: ecco gli eventi dall’11 al 18 febbraio all’Auditorium Parco della Musica e Casa del Jazz.

AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE

EQUILIBRIO 2024

FESTIVAL DI DANZA CONTEMPORANEA DI ROMA

Dal 9 al 24 febbraio

Venerdì 9, sabato 10 febbraio ore 21

e domenica 11 febbraio ore 18

Sala Petrassi

Equilibrio 2024

Prima italiana

Benjamin Millepied/Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma

Closer /On the other side

Biglietto 30 euro

Martedì 13 febbraio

Sala Petrassi ore 21

Equilibrio 2024

Meg Stuart & Doug Weiss

con Mariana Carvalho

All the way around

Biglietto 25 euro

Giovedì 15 febbraio

Sala Petrassi ore 21

Equilibrio 2024

Wayne McGregor

Universe: a dark Crystal Odyssey

Biglietto 30 euro

Sabato 17 febbraio

Sala Petrassi ore 21

Equilibrio 2024

Sofia Nappi

Komoco

Pupo

Biglietti 20 euro

Domenica 18 febbraio

Teatro Studio ore 11 e ore 16

Equilibrio 2024

Camilla Monga

Giulia Tagliavia

Riflessi

Spettacolo per famiglie

Biglietti 12 euro

—————————————————–

Domenica 11 febbraio

Sala Sinopoli ore 11

OPI, Ambrogio Sparagna

La Tarantella del Carnevale

Biglietto 15 euro

Domenica 11 febbraio

Teatro Studio Borgna ore 21

Retape 2024

Cutello Brothers

Beatrice Grannò

Biglietto 8 euro

Domenica 11 febbraio

Sala Sinopoli ore 21

Michael League & Bill Laurence

Biglietto 20 euro

Domenica 11 febbraio

Sala Santa Cecilia ore 21

Jethro Tull

Biglietto da 42 euro

Domenica 18 febbraio

Sala Sinopoli ore 11

Lezioni di Storia

Anna Foa

Diaspora e sionismo. Ritrovare i confini perduti

Biglietto 14 euro

CASA DEL JAZZ

Domenica 11 febbraio ore 11

Incontri

Luigi Onori incontra Danilo Rea

Biglietto 5 euro

Domenica 11 febbraio ore 18

The original box brothers

Ferri, Pietropaoli, Sferra

Biglietto 15 euro

Martedì 13 febbraio ore 21

L’altra metà del jazz con Cinzia Gizzi – Noemi Muti

Biglietto 5 euro

Mercoledì 14 febbraio ore 20.30 e ore 22.30

Vinicio Capossela

Con i tasti che ci abbiamo – Tredici canzoni urgenti in teatro

Biglietto 50 euro

Venerdì 16 febbraio ore 21

Antonio Onorato e Fabio Mariani duet

Biglietto 10 euro

Sabato 17 febbraio ore 21

Patrizia Scascitelli

Reunion five

Biglietto 10 euro

Domenica 18 febbraio ore 11

Incontri

Luigi Onori incontra Claudio Fasoli e Mario Raja

Biglietto 5 euro

Domenica 18 febbraio ore 18

Eugenio Colombo & Roberto Bartoli

Biglietto 15 euro