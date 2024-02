Gli appuntamenti dell’ORT a marzo 2024

Dal 3 marzo tornano i Concerti aperitivo dell’ORT al Relais Santa Croce. E in Stagione protagonista il direttore principale Diego Ceretta, i ritorni di amici di lunga data come Francesca Dego e Mario Brunello e nuovi debutti per Otto Tausk e Lera Auerbach.

A marzo l’ORT torna protagonista alla Sala della Musica del Relais Santa Croce per l’appuntamento con I Concerti aperitivo della domenica mattina. Quattro domeniche consecutive (3, 10, 17 e 24 marzo) alle ore 11:00 in compagnia dei nuovi Gruppi da camera dell’ORT con formazioni e programmi rinnovati. Ce n’è per tutti i gusti, dalle Luci e ombre dell’Ottetto di Franz Schubert al Settimino per fiati e archi di Beethoven con il Settimino Tiarè. E poi ancora un Viaggio dal Classicismo al ‘900 con il Chimaera Wind Quintet fino al ‘900 Classic/Rock eseguito dall’Open Strings Quintet allietati dalle sonorità di Bartók, Šostakovič, Queen, Pink Floyd, Beatles e non solo.

Confermato come luogo di concerti l’accogliente Sala della Musica del Relais Santa Croce in via Ghibellina 87, a pochi passi dalla nostra sede del Teatro Verdi. Situata al piano nobile del settecentesco Palazzo Jacometti Cioffi, è una sala delle feste maestosa e ricca di di suggestione che contiene un massimo di cento persone. A seguire sarà possibile consumare l’aperitivo nelle sale adiacenti. Il biglietto a 12,00 euro comprende il concerto (50 minuti circa) e l’aperitivo al quale si accede presentando il proprio biglietto. Posti limitati e biglietti già in vendita alla Biglietteria del Teatro Verdi, online su Ticketone e nei punti vendita del Circuito Ticketone.

La programmazione del mese continua anche per il cartellone 2023/24 con due le produzioni a firma ORT. La prima con il ritorno sul podio del direttore principale Diego Ceretta. Protagonista di questo concerto è Mozart: Mozart in sé e Mozart ripensato da Lera Auerbach, compositrice d’oggi che è pure pianista, scrittrice, artista visuale. Per la visione globale che ha dell’arte, la critica l’ha definita una donna del Rinascimento. Nata cinquant’anni fa a Chelvabinsk, in Siberia, da adolescente si è trasferita a New York senza conoscere una parola d’inglese. Eterniday. Homage to W.A.Mozart gioca nel titolo con una parola inventata dalla compositrice: unione di “eternity” e “day”, inteso come qualcosa in equilibrio tra fragilità e permanenza. Il Mozart che vi sta dentro è quello delle pagine infantili per tastiera, che Auerbach conosce bene per averle incise. Attorno a questo pezzo d’ispirazione mozartiana, si collocano due altri capolavori del compositore salisburghese. Il K.466, il più noir tra i suoi Concerti pianistici, e poi c’è la Jupiter, sinfonia monumentale, superba come Giove di cui porta il nome. In programma al Politeama di Poggibonsi (5 marzo), alla Sala Verdi del Conservatorio di Milano (6 marzo), al Teatro Verdi di Firenze (7 marzo) e al Metropolitan di Piombino (8 marzo).

A fine marzo, in concomitanza con le celebrazioni pasquali, l’appuntamento è con il direttore olandese Otto Tausk, direttore musicale della Vancouver Symphony e consulente artistico, nella città canadese, della VSO School of Music, qualcosa di simile alla nostra Scuola di Fiesole. Al suo debutto con l’ORT è accompagnato da due amici di lunga data della nostra orchestra, Francesca Dego al violino e Mario Brunello al violoncello. Tutti e tre i protagonisti sono chiamati a confrontarsi con un capolavoro enigmatico, il Doppio Concerto di Brahms con cui si apre la serata. A seguire l’Ouverture da Märchen von der schönen Melusine op.32 di Mendelssohn e la Sinfonia n.3 di Schubert. Concerti a Sarzana (SP) il 26 marzo, Livorno il 27, Firenze il 28 e Figline il 29 marzo.

CALENDARIO IN ORDINE CRONOLOGICO

domenica 3 marzo 2024 – Firenze, Relais Santa Croce – Sala della Musica ore 11:00

I Concerti aperitivo della domenica mattina

LUCI E OMBRE

Passeggiando per Vienna

Ensemble dell’ORT

SCHUBERT Ottetto in fa maggiore D 803

Biglietto Concerto + aperitivo €12,00 acquistabili alla Biglietteria Verdi (tel.055212320), nei punti vendita del Circuito Ticketone e online suwww.ticketone.it

martedì 5 marzo 2024 – Poggibonsi (SI), Teatro Politeama ore 21:00

mercoledì 6 marzo 2024 – Milano, Sala Verdi del Conservatorio ore 20:45

giovedì 7 marzo 2024 – Firenze, Teatro Verdi ore 21:00

venerdì 8 marzo 2024 – Piombino (LI), Teatro Metropolitan ore 21:00

Stagione Concertistica 2023/24

Diego Ceretta direttore

Lera Auerbach pianoforte

Orchestra della Toscana

AUERBACH Eterniday (Homage to W.A. Mozart)

MOZARTConcerto n.20 per pianoforte e orchestra K.466

MOZART Sinfonia n.41 K.551 ‘Jupiter’

Poggibonsi: Biglietti Intero €13,00 ridotto €10,00 acquistabili online su www.politeama.info e alla Biglietteria del Teatro

Milano: Biglietti da €25,00 a €50,00 acquistabili online su www.vivaticket.com – Fondazione Società dei Concerti tel.02 69984134 – info@soconcerti.it

Firenze: Biglietti da €5,00 a €24,00 acquistabili alla Biglietteria del Teatro Verdi (tel.055212320), nei punti vendita del Circuito Ticketone e online su www.ticketone.it

Piombino: Biglietti Intero €11,00 Ridotto €5,00, acquistabili il giorno del concerto dalle ore 16:00 presso la biglietteria del Teatro Metropolitan, online su www.eventipiombino.it

domenica 10 marzo 2024 – Firenze, Relais Santa Croce – Sala della Musica ore 11:00

I Concerti aperitivo della domenica mattina

TUTTO D’UN FIATO

Viaggio dal Classicismo al ‘900

Chimaera Wind Quintet

musiche di Mozart, Reicha, Ligeti

Biglietto Concerto + aperitivo €12,00 acquistabili alla Biglietteria Verdi (tel.055212320), nei punti vendita del Circuito Ticketone e online suwww.ticketone.it

sabato 16 marzo 2024 – Rapolano Terme (SI), Teatro del Popolo ore 21:00 in collaborazione con FTS

Gruppi da Camera 2023/2024

JAZZ SEBASTIAN B(ACH)RASS

Ottoni e Percussioni dell’ORT

Isabella Brogi voce recitante

musiche di Johann Sebastian Bach

arrangiamenti in jazz-style di Demetrio Bonvecchio

Biglietti Posto unico da €8,00 a €14,00 acquistabili alla Biglietteria del Teatro del Popolo (tel. 0577 724617 – cell.3318181776) e online suwww.biglietteria. toscanaspettacolo.it

domenica 17 marzo 2024 – Firenze, Relais Santa Croce – Sala della Musica ore 11:00

I Concerti aperitivo della domenica mattina

M’AMA NON M’AMA

Il mio (odiatissimo) preferito

Settimino Tiaré

BEETHOVEN Settimino per fiati e archi op.20

Biglietto Concerto + aperitivo €12,00 acquistabili alla Biglietteria Verdi (tel.055212320), nei punti vendita del Circuito Ticketone e online suwww.ticketone.it

domenica 24 marzo 2024 – Firenze, Relais Santa Croce – Sala della Musica ore 11:00

I Concerti aperitivo della domenica mattina

IL ‘900 CLASSIC/ROCK

Open Strings Quintet

musiche di Bartók, Šostakovič, Rota, Queen, Pink Floyd, Beatles, Abba, Europe

Biglietto Concerto + aperitivo €12,00 acquistabili alla Biglietteria Verdi (tel.055212320), nei punti vendita del Circuito Ticketone e online suwww.ticketone.it

martedì 26 marzo 2024 – Sarzana (SP), Teatro degli Impavidi ore 21:00

mercoledì 27 marzo 2024 – Livorno, Teatro Goldoni ore 21:00

giovedì 28 marzo 2024 – Firenze, Teatro Verdi ore 21:00

venerdì 29 marzo 2024 – Figline (FI), Teatro Comunale Garibaldi ore 21:00

Stagione Concertistica 2023/24

Concerto di Pasqua

Otto Tausk direttore

Francesca Dego violino

Mario Brunello violoncello

Orchestra della Toscana

BRAHMS Doppio concerto per violino, violoncello e orchestra op.102

MENDELSSOHN Märchen von der schönen Melusine op.32, Ouverture

SCHUBERT Sinfonia n.3 D 200

Sarzana: Biglietti da €7,00 a €15,00 acquistabili alla Biglietteria del Teatro degli Impavidi tel. 346 4026006

Livorno: Biglietto intero €10,00 ridotto under20 €5,00 acquistabili alla Biglietteria del Teatro Goldoni (tel.0586 204290), e online suwww.ticketone.it

Firenze: Biglietti da €5,00 a €24,00 acquistabili alla Biglietteria del Teatro Verdi (tel.055212320), nei punti vendita del Circuito Ticketone e online su www.ticketone.it

Figline: Biglietti da €8,00 a €12,00 acquistabili online su www.teatrogaribaldi.org presso i punti vendita Boxoffice Toscana (+ costi di prevendita), presso la Biglietteria del Teatro Garibaldi tel. 055 952433 – 9125247