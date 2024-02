A.U.B.

ACCADEMIA UCRAINA DI BALLETTO

IN

IL LAGO DEI CIGNI

CON OFI ORCHESTRA FILARMONICA ITALIANA

TAM TEATRO ARCIMBOLDI MILANO

VENERDÌ 9 FEBBRAIO ORE 21.00

SABATO 10 FEBBRAIO ORE 15.00 E ORE 20.00

DOMENICA 11 FEBBRAIO ORE 16.00

Dal 9 all’11 febbraio 2024, il sipario del TAM Teatro Arcimboldi Milano si aprirà ancora

una volta per gli allievi dell’Accademia Ucraina di Balletto con il balletto per eccellenza

del repertorio classico: II Lago dei Cigni.

Per la grande richiesta di biglietti, sono stati aggiunti gli spettacoli di venerdì 9 febbraio

alle 21.00 e di sabato 10 febbraio alle 15.00: in queste due date, i primi ballerini saranno

Yolanda Correa Frias e Vasilii Tkachenko, Primi Ballerini del Teatro dell’Opera di Oslo,

mentre il ruolo del Giullare sarà interpretato da Ramon Agnelli.

Confermati nelle repliche di sabato 10 febbraio ore 20.00 e domenica 11 febbraio ore 16

i primi ballerini Alina Nanu (prima ballerina del Teatro dell'opera di Praga) e Michal

Krcmar (primo ballerino del Teatro dell'Opera di Helsinki).

Anche in questa occasione, lo spettacolo sarà accompagnato dalla musica dal vivo

dell’Orchestra Filarmonica Italiana composta da 40 elementi, diretta dal M° Marco

Dallara.

Sarà una grande opportunità per il pubblico assistere a uno dei più famosi e acclamati

balletti del XIX secolo, musicato da Pëtr Il'ič Čajkovskij, nella sua versione più tradizionale.

I costumi iconici, le coreografie straordinarie, la colonna sonora immortale celebrata nei

teatri di tutto il mondo, ma anche al cinema, trasporteranno la platea nel sogno della

danza più pura, parte fondamentale della Formazione di Accademia Ucraina di Balletto sin

dagli esordi.

Gli alunni di A.U.B., prima scuola professionale in Italia di pura metodica vaganova, che si

avvale di docenti altamente qualificati provenienti dai più importanti teatri europei e dei

paesi dell’Est, hanno così la possibilità di studiare ed esibirsi nel più classico balletto di

repertorio, per arrivare poi, una volta usciti dalla Scuola, ad esibirsi in tutto il mondo con

un bagaglio di esperienza ineguagliabile.

I grandi nomi della danza internazionale, la musica dal vivo, la bellezza del balletto e la

qualità della messa in scena targata AUB, rendono questo evento un’occasione

imperdibile.

TRAMA

Nel parco del castello, si festeggia il principe Siegfried, che compie 21 anni e che dovrà

scegliere, il giorno seguente, tra le fanciulle che si presenteranno al castello, colei che sarà

sua sposa.

Al tramonto, il principe parte per una battuta di caccia e, sulla riva di un lago, si imbatte in

un gruppo di cigni. Tra questi c’è la splendida principessa Odette, tramutata in cigno dal

mago Rothbart perché ha rifiutato il suo amore: destinata a tornare fanciulla solo per

poche ore durante la notte, potrà ritornare essere umano solo quando un uomo le giurerà

fedeltà. Sigfried, ascoltata la storia della principessa, decide di salvarla e la invita al

castello, per giurarle amore eterno. L'indomani la regina-madre dà una festa nel castello, durante la quale si presenta Rothbart con la figlia Odile che ha assunto l’aspetto di Odette: Siegfried, ingannato e affascinato dalla danza sensuale della giovane, le giura fedeltà e le don d mago e la figlia si dileno ridendo. Nell’ultimo atto Sigfried capisce

di essere stato ingannato e fugge verso il lago, dove Odette sta piangendo il suo destino, e

ne implora il perdono. L’amore dei due giovani è talmente forte da spezzare il maleficio di

Rothbart: finalmente riuniti, potranno vivere insieme.

TAM – TEATRO ARCIMBOLDI MILANO

Viale dell’Innovazione 20 – Milano

INFOLINE: MAIL: BOXOFFICE@TEATROARCIMBOLDI.IT

WEBSITE: WWW.TEATROARCIMBOLDI.IT

FACEBOOK: WWW.FACEBOOK.COM/TEATROARCIMBOLDIMILANO

INSTAGRAM: WWW.INSTAGRAM.COM/TEATROARCIMBOLDIMILANO

BIGLIETTERIA:

– DA LUNEDÌ A VENERDÌ DALLE 14 ALLE 18

PREZZI DEI BIGLIETTI

– PLATEA GOLD € 45,00 + PREVENDITA

– PLATEA BASSA € 40,00 + PREVENDITA

– PLATEA ALTA € 35,00 + PREVENDITA

– I GALLERIA € 28,00 + PREVENDITA

– II GALLERIA € 20,00 + PREVENDITA

PREVENDITE

Biglietti disponibili su

TAM TICKETS: https://ticket.teatroarcimboldi.it

TICKETONE: www.ticketone.it

INFOLINE E PRENOTAZIONI GRUPPI E SCUOLE

Per informazioni scrivere a: boxoffice@teatroarcimboldi.it

Per prenotazione gruppi (10+ persone) scrivere a: gruppi@teatroarcimboldi.it

Oppure, per eventi selezionati, contattare l’ufficio gruppi autorizzato

Grattacielo: prenotazioni@grattacielo.net – tel. 329.7869658 / 329.0945756