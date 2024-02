White Rabbit Red Rabbit

di Nassim Soleimanpour

con Daniele Ronco

Produzione italiana 369 gradi

Domenica 11 febbraio ore 21

Piossasco, Teatro Il Mulino, Via Riva Po 9

369gradi, produzione italiana di WHITE RABBIT RED RABBIT, in accordo con l’autore

Nassim Soleimanpour, ha deciso di dedicare un intero anno di repliche alla creazione del

fondo “Scrivere liberi” indirizzato alla creazione di una residenza di drammaturgia rivolto a

giovani autrici e autori iraniani, che si svolgerà nell’estate del 2024 in Sardegna con la

collaborazione di Italian and American Playwrights Project.

Dal 13 marzo 2023 per un intero anno, il testo teatrale più libero, più misterioso e più

informale del mondo si mette al servizio della drammaturgia, della libertà di scrittura, del

dialogo.

WHITE RABBIT RED RABBIT è un esperimento sociale in forma di spettacolo. Il qui e ora

nella sua massima espressione. L’attrice o l’attore, che lo interpreta per un’unica volta, senza regia e senza prove, apre la busta sigillata che contiene il testo già sul palco e ne

condivide il contenuto con il pubblico. Una sedia, un tavolo, due bicchieri, gli oggetti concessi.

Ci sono delle regole da rispettare per chi accetta la sfida: chi decide di portarlo sulla scena non può averlo visto prima. Deve arrivare sul palco portando in dote coraggio e leggerezza,

intraprendenza, ironia ed intelligenza.

Domenica 11 febbraio sarà Daniele Ronco, direttore artistico di Mulino ad Arte, a portarlo in

scena al Mulino di Piossasco. Ignaro di cosa lo aspetterà, Daniele non conoscerà il testo fino

alla sera di domenica quando lo leggerà e interpreterà per la prima volta davanti al pubblico.

Una sfida che ha deciso di accettare, orgoglioso di far parte di questo progetto ambizioso!

WHITE RABBIT RED RABBIT è un testo teatrale scritto dall’iraniano Nassim Soleimanpour nel 2010, all’età di 29 anni, in un momento in cui non aveva possibilità di comunicare con l’esterno del suo paese. Non è un testo politico e non deve essere descritto come tale, il suo contenuto è metaforico e distante da ogni orientamento politico.

