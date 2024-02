UN ATTO UNICO DI IRRESISTIBILE COMICITA’ E

INTENSITA’: “LA FOTO DEL TURISTA” –

DOMENICA 18 FEBBRAIO ALL’AUDITORIUM LUX

DI GATTINARA.

In scena un’opera che fonde magistralmente il comico con

un’intensa atmosfera. “La Foto del Turista” è un’esperienza sul

palco interpretata da due talentuosi attori: Giovanna Criscuolo e

Vincenzo Volo. La pièce, caratterizzata da una scrittura divertente e

talvolta surreale, narra la storia di un uomo e una donna coinvolti in

un “incidente” di percorso, manifestando in modo brillante il tema

dell’incomunicabilità. Giovanna Criscuolo e Vincenzo Volo – già

affermati nel mondo teatrale – danno vita con leggerezza ad ironia

a due personaggi che, nonostante i loro sforzi nel dialogare, non

riescono a comprendersi. Lo spettacolo rappresenta una sintesi tra

le caratteristiche della commedia e la profondità del teatro moderno

e al tempo stesso contemporaneo, esplorando temi quali

l’incomunicabilità e la solitudine. Il quadro si arricchisce

ulteriormente grazie ai contributi artistici di Dora Argento, autrice dei

costumi, delle sonorità originali di Flavio Cangialosi, della

scenografia di Martina Ciresi e Stefano Privitera. La regia è affidata

a Federico Magnano San Lio. Quest’ultimo – con attenzione mirata

– realizza una sintesi armoniosa tra tradizione e innovazione,

creando un progetto teatrale che abbraccia la drammaturgia

moderna senza trascurare il prezioso bagaglio dell’esperienza. “La

Foto del Turista” è un’originale incursione nel mondo teatrale del

nostro tempo, offre al pubblico uno spunto di riflessione che si

traduce in un divertente e profondo episodio di intrattenimento: un

viaggio in cui la comicità e l’intensità si fondono, regalando agli

spettatori un’immersione nell’arte teatrale. Il sipario si alza intorno

alle 21.00.

Biglietti-prenotazioni

I tiket per tutti gli spettacoli al Teatro Auditorium Lux di Gattinara sono disponibili

attraverso https://www.ciaotickets.com/it/location/auditorium-lux-gattinara-vcs o alla cassa

del teatro al costo di 15 euro, ridotto 10.